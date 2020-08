Pokémon GO: conoce las fechas y horarios de todos los eventos de agosto [FOTOS]

Pokémon GO no quiere perder la popularidad que mantiene desde su lanzamiento en 2016, por lo que en agosto también recibirá una buena cantidad de eventos como logros investigación, horas del Pokémon destacado y mucho más. Aquí te dejamos las fechas y horarios para que no te pierdas de ninguno.

Desde la web oficial de Pokémon GO, Niantic liberó el listado de eventos de agosto, además de confirmar las semanas de ultrabonus que fueron desbloqueadas por todos los entrenadores del mundo que participaron en los desafíos globales del Pokémon GO Fest 2020.

Encuentro del logro de investigación de agosto

Desde el sábado 1 de agosto de 2020 a las 15.00 hasta el martes 1 de septiembre de 2020 a las 15.00, Scraggy, el Pokémon Mudapiel, estará disponible como encuentro de logro de investigación.

Horas del Pokémon destacado

En el mes de agosto, la hora del Pokémon destacado tendrá lugar todos los martes a las 18.00 en horario local, ¡y cada hora destacará a una criatura diferente y habrá bonificaciones especiales!

-Martes 4 de agosto de 2020: Horsea será el destacado y podrás ganar el doble de Caramelos por atrapar Pokémon.

-Martes 11 de agosto de 2020: Sableye será el destacado y ganarás el doble de Caramelos por transferir Pokémon.

-Martes 18 de agosto de 2020: Venipede será el destacado y ganarás el doble de PX por evolucionar Pokémon.

-Martes 25 de agosto de 2020: Geodude será el destacado y ganarás el doble de Polvo Estelar por atrapar Pokémon.

La semana de ultrabonus

Gracias a los asistentes del Pokémon GO Fest 2020 que completaron los desafíos de este año. No solo consiguieron derrotar al Team GO Rocket y retomar el control del evento, sino que también ganaron el bonus de ultradesbloqueo. Esto es lo que verás en cada semana de ultrabonus.

La Semana Dragón: tendrá lugar desde el viernes 31 de julio de 2020 a las 15.00 horas hasta el viernes 7 de agosto de 2020 a las 15.00 horas. Los majestuosos Pokémon de tipo dragón vienen de todas las formas y tamaños, desde el pequeño Gible al altísimo Exeggutor de Alola. Rayquaza estará en las incursiones de cinco estrellas y también habrá una Investigación temporal especial disponible solo esta semana. Con un poco de suerte, puede que te encuentres un Deino variocolor.

La Semana Enigma: tendrá lugar desde el viernes 7 de agosto de 2020 a las 15.00 horas hasta el viernes 14 de agosto de 2020 a las 15.00 horas. Los Pokémon destacados irán desde el misterioso Elgyem al poderoso Deoxys. Deoxys estará en las incursiones de cinco estrellas y, con un poco de suerte, podrás encontrar su versión variocolor. También podrás encontrar un Staryu variocolor.

La Semana de Teselia: tendrá lugar desde el viernes 14 de agosto de 2020 a las 15.00 horas hasta el viernes de 21 de agosto de 2020 a las 15.00 horas. Sewaddle, Cottonee, Emolga y Bouffalant, todos ellos descubiertos originalmente en la región de Teselia, aparecerán en el mundo de Pokémon GO por primera vez. Bouffalant se manifestará en la ciudad de Nueva York y las zonas próximas. Genesect estará en las incursiones de cinco estrellas y, con un poco de suerte, podrás encontrar su versión variocolor. También podrás encontrar un Roggenrola variocolor.