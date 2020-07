The Last of Us Part II: actriz que brinda su voz para Ellie defiende el final [VIDEO]

The Last of Us Part II, la secuela del exitoso videojuego desarrollado por Naughty Dog, dividió a miles de gamers en todo el mundo. Algunos la consideran una ‘obra de arte', mientras que otros piensan que tiene una trama forzada y odian el desenlace que tuvo.

Según detalla Alfabetajuega, un portal especializado en videojuegos, la actriz que brinda su voz a Ellie habló sobre The Last of Us Part II y hasta incluso salió a defender el final que es tan criticado en las redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?

De acuerdo al post, la actriz de doblaje Ashley Johnson fue invitada al podcast oficial de The Last of Us Part II que fue publicado en Twitter. Durante el programa, ella defendió la decisión de Ellie de no matar a la asesina de Joel, ya que la violencia no va a curar sus heridas emocionales.

En otra parte del podcast se denunció el acoso cibernético que sufrió Laura Bailey, la actriz de doblaje que interpretó a Abby, una de las antagonistas del videojuego. Esto debido a que su personaje mató a Joel, el contrabandista al que controlamos en la primera entrega.

Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, también estuvo presente y tuvo polémicas declaraciones, asegurando que los acosadores y ’haters’ del juego deben recibir “toda la ayuda que necesiten, por el bien de su salud mental”.

Aunque estuvo envuelto en polémica, la entrega creada por Naughty Dog es el videojuego más vendido de junio. Hubiera sido de julio, pero Ghost of Tsushima, exclusivo para PlayStation 4, le quitó ese puesto.