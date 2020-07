Free Fire: ¿por qué los fans de Fornite, PUGB u otros juegos similares lo odian tanto? [VIDEO]

No hay duda de que Garena Free Fire es uno de los videojuegos más populares en la actualidad, sobre todo entre los jóvenes. Desarrollado por 111dots Studio para los dispositivos Android y iPhone, esta entrega se ha ganado el odio entre los fans de Fornite y PUGB. ¿Por qué?

Desde su lanzamiento a finales del 2017, la popularidad de Garena Free Fire ha ido en aumento, lo que le ha permitido ganar un buen número de seguidores que defienden a ‘uñas y dientes’ a su videojuego favorito, esa sería una de las principales razones del ‘hate’.

Según han expresado varios ‘gamers’ en foros sobre videojuegos, la comunidad de Garena Free Fire es muy ‘tóxica'. ¿Qué quiere decir esto? Pues no aceptan ninguna crítica y ataca a usuarios que no piensan como ellos, llegando incluso a usar comentarios racistas, homofóbicos, machistas, etc.

Incluso algunos youtubers famosos como Rubén Doblas Gundersen, más conocido como ‘El Rubius', han expresado su rechazo a Garena Free Fire. No solo la comunidad es una de las razones por las que este popular juego es ‘odiado', también por haber copiado a otras entregas.

De acuerdo a Aminoapps, Garena Free Fire ha ‘copiado’ otros juegos similares como Fornite, PUGB. Asimismo, tiene muchos ‘hacks’ que permiten a los jugadores tramposos ganar fácilmente, un problema que los desarrolladores no han podido solucionar.

En 2019, Garena Free Fire estuvo en el ‘ojo de la tormenta', incluso fue demandada por el gobierno tailandés, luego de que un skin (traje de jugador) tuviera frases discriminatorias contra Alá, el Dios de la religión musulmana.

Los desarrolladores de Garena Free Fire tuvieron que pagar una cuantiosa multa para que el gobierno tailandés cierre los servidores del juego, ya que muchos ‘gamers’ se sintieron ofendidos con este skin llamado ‘Yang Dorado’ que tenía tatuajes con frases contra Alá y que después fue modificado.