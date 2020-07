Sekiro shadows die twice vuelve a estar en la órbita de los gamers. El GOTY del 2019 recibirá una gran actualización gratuita para añadir distintos modos de juego, entre ellas el poder enfrentar a todos los jefes que hayas derrotado sin descanso y con una sola vida.

El anuncio se realizó mediante un comunicado en la web oficial del título, en el que también se mencionó que Sekiro shadows die twice, título creado por From software, ya vendió cinco millones de copias entre sus versiones para PS4, Xbox One y PC.

Con esta actualización, que se estrena el 29 de octubre, From software añade el modo de juego Reflections of strenght, en el que podrás enfrentar de nuevo a todos los jefes que ya hayas derrotado, es decir, tendrás acceso a esta especie de ‘Boss rush’ a través de cualquier ídolo del escultor que encuentres en el mapa.

No obstante, Reflections of strenght solo será un calentamiento para el verdadero reto que afrontarás en Sekiro shadows die twice. Se trata de Gauntlet of streght, un desafío donde enfrentarás a todos los jefes de corrido con una sola vida. A este modo también se accede por medio del ídolo del escultor.

Pero estas no son las únicas sorpresas que liberará From software. El estudio liberará nuevos atuendos para el protagonista del juego, los cuales se podrán desbloquear al superar el desafío Gauntlet of strenght y terminarlo.

Sekiro shadows die twice recibe Remnants, una opción que cumple la función de guía en la que podrás grabarte hasta 30 segundos realizando diferentes acciones. Los clips podrán ser vistos por otros usuarios para que puedan superar peleas difíciles.

Es preciso recalcar que si alguien ve el video que grabaste y la califica, recuperarás un poco de vida para seguir con tu aventura en Sekiro shadows die twice. Esta actualización será gratuita para PS4, Xbox One y PC.