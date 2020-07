Un nuevo evento crossover llegará en los próximos días a Fortnite por cortesía de Epic Games y Marvel’s Avengers, en donde los jugadores podrán obtener gratis los picos aplastadores de Hulk y el estilo adicional Hulkbuster de Iron Man. Estos llegarán durante el próximo capítulo de la Temporada 3 del videojuego.

A diferencia de otros eventos, los usuarios deberán ingresar a otro juego para recibir artículos en Fortnite. Por supuesto, esta vez será jugando al nuevo título de Marvel’s Avengers, que lanza una versión beta abierta que se extenderá hasta agosto.

Epic Games ha publicado en el blog oficial de Fortnite lo que los jugadores deben hacer para conseguir el pico de Hulk y su estilo extra Hulkbuster; deben completar los tres desafíos HARM en la beta de Marvel’s Avengers en PS4 o Xbox One, a la que podrán acceder de distintas formas:

-7-9 de agosto: reserva de la beta para PlayStation 4 (solo podrán acceder a ella los jugadores que hayan reservado Marvel’s Avengers en PlayStation 4).

-14-16 de agosto: beta abierta para PlayStation 4 (podrán participar todos los jugadores que se la descarguen, sin importar si reservaron o no Marvel’s Avengers en PlayStation 4).

-14-16 de agosto: reserva de beta para Xbox One (solo podrán acceder a ella los jugadores que hayan reservado Marvel’s Avengers en Xbox One).

-21-23 de agosto: beta abierta para PlayStation 4 y Xbox One (podrán participar en ella todos los jugadores de PS4 y Xbox One, sin importar si reservaron o no Marvel’s Avengers en cualquiera de estas dos plataformas).

Después de completar los desafíos, asegúrate que tus cuentas de Epic Games y Square Enix estén vinculadas en PlayStation o Xbox. Puedes hacerlo siguiendo los pasos que explica la desarrolladora de videojuegos en su página web.