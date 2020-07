Sorpresa total. Uno de los videojuegos indie más importante de los últimos tiempos llega por fin a PS4. Cuphead, el exclusivo de Microsoft, suma una nueva plataforma y ya se puede jugar en PlayStation 4. Si también estás emocionado por su arribo, te contamos cuál es su precio para que lo compres de una vez desde PlayStation Store.

Cuphead se lanzó como videojuego exclusivo para Xbox One y PC en 2017; sin embargo, solo era cuestión de tiempo para que el título con entrañables gráficos de dibujos animados de 1930 parta a otra consola. Así fue que en 2019 se confirmó su debut en Nintendo Switch y desde hoy está disponible en PS4.

Creado por Studio MDHR, este videojuego llamó mucho la atención de los gamers por su gran dificultad, que genera satisfacción cuando se logra superar los niveles tras haber derrotado jefes, no sin antes haber muerto algunas veces.

Nadie lo tenía en el radar. La cuenta oficial de PlayStation en YouTube compartió un corto animado para anunciar que Cuphead ya estaba en PlayStation Store con un precio accesible a diferencia de otros títulos de PS4.

Precio de Cuphead en PlayStation Store

Como sabrán, Cuphead no tiene edición física, por lo que la única manera de adquirir el videojuego es de manera digital y el precio de la versión para PS4 es de 19.99 dólares en PlayStation Store. Ingresa aquí para comprarlo.

Por otra parte, Studio MDH compartió un comunicado desde PlayStation Blog donde dice lo siguiente: “Como muchos de ustedes, crecimos explorando los mundos de los juegos clásicos de PlayStation, desde Resident Evil hasta Vandal Hearts. Por lo tanto, es surrealista pensar en jugadores que se aventurarán en Cuphead con un mando de PlayStation a partir de hoy”.

Cabe precisar que Cup Head recibirá un DLC llamado The Delicious Last Course, que podría llegar a PC, Xbox One, Nintendo Switch y PS4; sin embargo, aún no se conoce la fecha oficial de su lanzamiento, por lo que estaremos atentos a lo que diga el estudio en las próximas horas.