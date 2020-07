Una gran polémica se ha generado en las redes sociales, sobre todo en la comunidad gamers, luego de que una streamer asiática fuera baneada de Twitch por hablar mal de un personaje de The Last of Us 2, el videojuego desarrollado por Naughty Dog.

Según detalla Sankakucomplex, un portal especializado en videojuegos, todo empezó cuando una streamer llamada Jinnytty, quien llevaba varios días jugando The Last of Us 2, comenzó a criticar a Abby, la hija del cirujano que fue asesinado por Joel en la primera entrega.

“No quiero ver más a este transgénero”, fueron las palabras transfóbicas de la streamer asiática, lo que provocó que el equipo de moderación de Twitch decidiera bloquear su cuenta de forma temporal. A través de Discord, la joven señaló que fue expulsada por 2 semanas, debido a sus comentarios de odio.

Desde su lanzamiento, The Last of Us 2 ha generado polémica entre los gamers, algunos la consideran una obra maestra, debido a su trama y sus personajes inclusivos. Mientras que otros no están contentos con la historia y la muerte del protagonista del primer juego.

Hace algunas semanas, otro streamer asiático decidió cortar su disco de The Last of Us 2 en dos, luego de que presenciar la muerte de Joel, el contrabandista que debía proteger a Ellie en el primer juego de esta saga creada por Naughty Dog.

Te dejamos el video publicado en YouTube que muestra los comentarios de esta streamer que fue baneada por Twitch por insultar a un personaje ficticio de The Last of Us 2. El videojuego está disponible para PlayStation 4.