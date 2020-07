Fans de Nintendo han quedado más que sorprendidos. Super Mario 64 se hizo viral en redes sociales luego de que una filtración confirme lo que muchos gamers han creído por más de 24 años: que Luigi sí estuvo en el juego. Después de más de dos décadas, se puede decir que estuvieron en lo cierto. Aquí te contamos todos los detalles.

Se sabe lo meticuloso que es Nintendo para cuidar su información respecto a lo que sucede durante el desarrollo de sus juegos; sin embargo, hackers lograron tener acceso a proyectos cancelados, y otros títulos que vieron la luz como Super Mario 64, entre otras franquicias importantes de la gran N. Así, han revelando datos impresionantes.

Uno de los hallazgos de esta filtración masiva fue encontrado en el código fuente de Super Mario 64. Desde hace más de dos décadas se venía hablando que Luigi sí estaba en el título, pero para jugar con él debíamos cumplir una serie de requisitos que nos permitían desbloquearlo.

Además, se creó un mito sobre la presencia del hermano menor de Mario Bros debido a que una estatua tenía inscrita una frase poco visible que muchos interpretaron como “L is real 2401”, la misma que también se ve en The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Estatuas donde dice "L is real 2401" en los juegos de Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Foto: Gizmodo.

Super Mario 64 fue lanzado oficialmente en junio de 1997 y 24 años con 1 mes después podemos decir que “L is real 2401”, ya que se confirmó la presencia de Luigi en el videojuego. Algunos usuarios han reconstruido el personaje para constatar que sí fue parte de esta entrega, pero Nintendo decidió retirarlo por algún motivo.