PlayStation 5 vs Xbox Series X: ¿qué consola tiene el mejor catálogo de videojuegos hasta ahora?

Ya restan solo meses para que la PS5 y la Xbox Series X, el dúo de consolas insignia de la novena generación, lleguen al mercado y ya existe una lista larga de videojuegos confirmados para cada una de ellas. ¿Quién tiene el mejor catálogo hasta el momento?

Los principales detalles de la PS5 se conocieron el pasado 11 de junio, fecha en la que Sony reveló al mundo sus dos ediciones, accesorios y demás novedades. Por su parte, Microsoft había presentado la Xbox Series X ya en el pasado diciembre del 2019, durante la gala de The Game Awards.

Si bien ya conocemos cómo lucirán ambas consolas, todavía hay mucho por saber antes de compararlas como inversión. Todavía no se conoce el precio final de ninguna, ni si el costo base de los videojuegos sufrirá un alza respecto a la pasada generación (PS4 y Xbox One).

Sin embargo, lo que sí no ha dejado de crecer es la lista de títulos confirmados para cada una, de manera que ya podríamos contar con un catálogo importante para hacer una comparación preliminar entre ambas. ¿Qué consola tiene el mejor listado? ¿La PS5 o la Xbox Series X?

En una lista que ya se comparte por Facebook y otras redes sociales, se aprecia que tanto la Xbox Series X como la PS5 cuentan con videojuegos confirmados en casi las mismos géneros: títulos de disparos en primera persona (first person shooters), juegos de aventura, de rol (RPG), horror, carreras y plataformas, aunque el género más prominente viene siendo el de acción y aventura.

El problema de esta lista es que no incluye todo el catálogo de la PS5 ni de la Xbox Series X y hasta ignoraría que muchos de estos videojuegos son multiplataforma, al estar disponibles en las dos; aun así, ha servido para fomentar el debate en redes sociales sobre qué consola viene haciendo mejor las cosas.

Para saber realmente la diferencia entre ambos catálogos, hemos reunido aquí la lista de videojuegos ya confirmados para cada una, incluyendo exclusivos (temporales o no), juegos multiplataforma y demás.

Juegos confirmados para PS5

Según el portal Comicbook, hay 88 videojuegos confirmados para la PS5, hasta el pasado 24 de julio del 2020.

- Anima: Song from the Abyss

- Apex Legends

- Assassin's Creed Valhalla

- Astro's Playroom

- Balan Wonderworld

- Biomutant

- Bugsnax

- Call of Duty: Modern Warfare

- Call of Duty: Warzone

- Chivalry 2

- Chorus

- Control

- Cris Tales

- Cyberpunk 2077

- Deathloop

- Demon’s Souls

- Destiny 2

- Destruction AllStars

- Dirt 5

- Dragon Quest 11 S

- Dustborn

- Dying Light 2

- Earthlock 2

- Eiyuden Chronicle

- Far Cry 6

- FIFA 21

- Fortnite

- Ghost of Tsushima

- Ghostwire: Tokyo

- Godfall

- Gods And Monsters

- Goodbye Volcano High

- Gothic

- Gran Turismo 7

- Grand Theft Auto V

- Haven

- Heavenly Bodies

- Hitman 3

- Horizon Forbidden West

- In The Sound Mind

- JETT: The Far Shore

- Kena: Bridge Of Spirts

- Little Devil Inside

- Lords of the Fallen 2

- MADDEN NFL 21

- Maquette

- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

- Marvel's Avengers

- Metal Hellslinger

- MicroMan

- NBA 2K21

- Observer System Redux

- Oddworld: Soulstorm

- Outriders

- Overcooked! All You Can Eat

- Paradise Lost

- Phantasy Star Online 2: New Genesis

- Planet Coaster

- Pragmata

- Project Athia

- Quantum Error

- Rainbow Six Quarantine

- Ratchet & Clank: Rift Apart

- Recompile

- Resident Evil 8 Village

- Returnal

- Roots of Pacha

- Sackboy: A Big Adventure

- Scarlet Nexus

- Sea of Stars

- Sherlock Holmes: Chapter One

- Solar Ash

- Steelrising

- STRAY

- The Last of Us Part II

- The Lord of the Rings: Gollum

- The Pathless

- Tom Clancy's Rainbow Six Siege

- Tribes of Midgard

- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

- Vampire: The Masquerade – Swansong

- Warframe

- Warhammer: Chasobane

- Watch Dogs: Legion

- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

- Worms Rumble

- WRC 9

- Yakuza: Like A Dragon

Juegos confirmados para Xbox Series X

Según el portal Polygon, existen ya 79 videojuegos confirmados para Xbox Series X, hasta el pasado 24 de julio del 2020.

- As Dusk Falls

- Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

- Avowed

- Balan Wonderworld

- Bright Memory: Infinite

- Call of the Sea (Smart Delivery)

- Chivalry 2

- Chorus (Smart Delivery)

- Control

- Cris Tales

- CrossfireX

- Cyberpunk 2077 (Smart Delivery)

- Demon Turf

- Destiny 2

- Dirt 5 (Smart Delivery)

- Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

- Dustborn

- Dying Light 2

- Echo Generation

- Everwild

- ExoMecha

- Fable

- Far Cry 6

- FIFA 21

- Fortnite

- Forza Horizon 4

- Forza Motorsport

- Gears 5 (Smart Delivery)

- Gears Tactics

- Gods and Monsters

- Gothic

- Grand Theft Auto 5

- Grounded

- Halo Infinite (Smart Delivery)

- Hello Neighbor 2

- Hitman 3

- Madden NFL 21

- Marvel’s Avengers

- Metal: Hellsinger (Smart Delivery)

- NBA 2K21

- Observer: System Redux

- Ori and the Will of the Wisps

- nOrphan of the Machine

- Outriders

- Paradise Lost

- Phantasy Star Online 2: New Genesis

- Planet Coaster: Console Edition

- Pragmata

- Psychonauts 2

- Recompile

- Resident Evil Village

- Scarlet Nexus (Smart Delivery)

- Scorn

- Sea of Thieves

- Second Extinction: Reclaim Earth

- Senua’s Saga: Hellblade 2

- Sherlock Holmes: Chapter One

- Solar Ash

- STALKER 2

- Starfield

- State of Decay 3

- Tell Me Why

- Tetris Effect: Connected

- The Ascent (Smart Delivery)

- The Gunk

- The Medium

- The Outer Worlds / The Outer Worlds: Peril on Gorgon

- The Lord of the Rings: Gollum

- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

- Ultimate Fishing Simulator 2

- Vampire: The Masquerade — Swansong

- Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (Smart Delivery)

- Warframe

- Warhammer 40,000: Darktide

- Warhammer: Chaosbane

- Watch Dogs: Legion

- Werewolf: The Apocalypse — Earthblood

- WRC 9

- Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)