Sony estaría por revelar más detalles acerca de PS5. En redes sociales aparecieron nuevas pistas sobre un evento digital que podría tratarse del State of Play, en el que la compañía hablaría sobre el precio e inicio de la preventa de PlayStation 5; además, del anuncio de otro de sus videojuegos exclusivos.

Desde hace algunos días se viene hablando sobre el evento que realizará Sony, en el que por fin podría revelar el precio y fecha en que los gamers podrán reservar su PS5; sin embargo, este no sería el único tema a tratar en la conferencia.

Un usuario de Twitter llamado Martim publicó una imagen donde aparece la PlayStation 5 junto a su slogan: Play has no limits, con una invitación a lo que sería un evento digital, posiblemente una edición del State of Play de la compañía, con fecha 6 de agosto.

Como era de esperarse, el tuit fue compartido miles de veces en la plataforma y llegó hasta el director de God of War para PS4, Cory Barlog, quien no dudó en retuitear el mensaje, lo cual llamó la atención de los fans.

Si bien la que cuenta que anuncia el supuesto evento de PS5 para la próxima semana no es oficial de PlayStation, el simple hecho de que Cory Barlog haya compartido este tuit ha sido suficiente para reforzar lo que se viene hablando desde hace algunos días.

Recordemos que aparecieron rumores sobre la participación de Sony Santa Mónica en el próximo State of Play de agosto, donde se comenta que el estudio podría presentar oficialmente God of War 2, fecha que concuerda con la transmisión dedicada a PlayStation 5.

Es así como ambas filtraciones, el evento de PS5 donde se revelaría el precio con la fecha de preventa de la consola y el anuncio oficial de God of War 2 van alineándose, para dar a entender que Sony mostraría todo este contenido durante la próximo conferencia que se llevaría a cabo en la primera semana de agosto.

Cory Barlog, creador de God of War para PS4, retuiteo el supuesto evento de PS5. Foto: Twitter.

Si la filtración acerca del evento digital, que posiblemente se llame State of Play, se realiza este 6 de agosto, es muy probable que PlayStation lo anuncie en las próximas horas para captar la atención de los fans de PS5, consola que llegaría a finales de 2020.

Así luce la PS5 de forma oficial

La PS5 mantiene un color blanco con acabados azules y negros tal cual su mando DualSense que fue revelado hace unos meses. Su diseño muestra una posición vertical y fue mostrada por Sony junto a novedosos accesorios.

La PS5 llegará en dos modelos confirmados por Sony: PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. Aunque la marca no reveló más detalles de la diferencia entre estas dos, se presume que la segunda podría ser una versión que no admita videojuegos físicos y solo descargas por internet.