PlayStation Plus cumplió 10 años el pasado 29 de junio; sin embargo, Sony continúa de fiesta y quiere celebrarlo con todos los usuarios de PS4 que están suscritos a este servicio. Reportes revelan que la compañía está regalando 10 dólares a los gamers.

¿Qué es PlayStation Plus?

Por si no lo sabías, PlayStation Plus es un servicio de paga de la misma compañía que permite a los propietarios de una PS4 el juego online, además, de acceder a ofertas exclusivas en videojuegos seleccionados.

Como parte de la celebración por el décimo aniversario de PS Plus, Sony liberó NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 year celebration y Erica, videojuegos que aún puedes descargar en tu PS4 si es que no lo has hecho.

Sin embargo, esta no sería la única sorpresa que tenía guardado Sony para los suscriptores a PlayStation Plus. En Reddit reportaron haber recibido una notificación por parte de la compañía a sus cuentas, donde se especifica que se está regalando 10 dólares a sus clientes por el aniversario del servicio.

Sony regala 10 dólares a usuarios suscritos a PlayStation Plus. Foto: Reddit.

Los 10 dólares son cargados directamente a sus cuentas para que así puedan adquirir el videojuego que tanto deseaban disfrutar en su PS4. Sin embargo, este obsequio se estaría enviando de manera aleatoria a los jugadores, ya que algunos señalan no haber recibido esta recompensa a pesar de tener una suscripción activa a PS Plus.

Es posible que Sony solo esté entregando esta suma de dinero a aquellos jugadores que ya lleven varios años suscritos a PlayStation Plus, aunque esto solo es una teoría por parte de los mismo gamers. ¿Fuiste uno de los afortunados?.