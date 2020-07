Pokémon GO Fest 2020: ¿cómo derrotar a los pokémon oscuro de Giovanni, Arlo, Sierra y Cliff?

Pokémon GO Fest 2020 día 2 trae la invasión del Team GO Rocket en el juego de realidad aumentada. Esto obligará a los jugadores a enfrentarse a Sierra, Arlo, Cliff y Giovanni, quienes tienen poderosos pokémon oscuros. Por ello, te decimos la lista de criaturas que te ayudarán a derrotarlos.

Todos los miembros del Team GO Rocket aparecerán con mayor frecuencia durante las últimas 10 horas del evento de Pokémon GO; además, recibirás el doble de Polvo Estelar y componentes misteriosos al vencerlos.

Desde ya te recomendamos que te prepares para arduas batallas contra el alto mando de esta organización, debido a que son parte de las misiones de la investigación especial: Victoria a la velocidad de la luz, la misma que consta de seis etapas y tiene como recompensas a Zapdos oscuro, Moltres oscuro, Articuno oscuro, Mewtwo oscuro y Victini.

Por este motivo, te diremos cuáles son los pokémon oscuros que utilizan Cliff, Arlo, Sierra y Giovanni, así como los mejores counters que puedes usar para derrotar al alto mando del Team GO Rocket para completar la investigación especial del Pokémon GO Fest 2020.

Cómo vencer a Giovanni

Giovanni utilizará a Persian oscuro, Sandslash oscuro y Mewtwo oscuro para intentar vencerte, pero con estos pokémon podrás hacerle frente y derrotarlo en batalla.

Machamp con Contraataque y Puño Dinámico

Kyogre con Cascada y Surf

Gengar con Lengüetazo y Bola Sombra o Puño Sombra

Cómo derrotar a Sierra

Sierra utiliza los siguientes pokémon oscuros: Beldum, Houndoom y Zapdos, lo que significa que tu equipo debe estar conformado por estas criaturas:

Entei con Colmillo ígneo y Sofoco

Gardevoir con Encanto y Brillo Mágico

Rhyperior con Antiaéreo y Romerrocas

Cómo derrotar a Cliff

Cliff tiene a Pinsir oscuro, Tyranitar oscuro y Articuno oscuro. Para que no te compliques al enfrentarlo deberás usar estos pokémon.

Entei con Colmillo ígneo y Sofoco

Venusaur con Látigo Cepa y Planta Feroz

Metagross con Puño Bala y Puño Meteoro

Cómo derrotar a Arlo

En el caso de Arlo, te enfrentarás contra Mawile oscuro, Scizor oscuro y Moltres oscuro, criaturas a quienes podrás derrotar con estos pokémon.

Entei con Colmillo ígneo y Sofoco

Reshiram con Colmillo ígneo y Sofoco

Rhyperior con Antiaéreo y Romperrocas

Recuerda que podrás combatir contra los líderes del Team GO Rocket las veces que quieras durante la duración del GO Fest 2020 de Pokémon GO, evento que finalizará hoy, domingo 26 de julio, a las 8:00 p. m. hora local.