Facebook viral: jugador de Pokémon GO ‘fly’ es baneado en plena transmisión en vivo del GO Fest 2020 [VIDEO]

El GO Fest 2020 de Pokémon GO ya tiene sus primeras víctimas. En Facebook se hizo viral la transmisión de un conocido youtuber mexicano que usó ‘fake gps’ para jugar el evento con varias horas de anticipación, pero fue descubierto por Niantic y su cuenta recibió ban permanente.

Team Solo Ayax es el nombre del youtuber que no quiso esperar al inicio oficial del GO Fest 2020 en su país y decidió ‘volar’ hasta Nueva Zelanda con varias horas de anticipación para asegurar un Woobat shiny en Pokémon GO; sin embargo, su plan no salió como él quería.

El video ya es viral en redes sociales y los usuarios lo comparten en varios grupos de Facebook dedicados al juego de realidad aumentada, como una advertencia para todos aquellos ‘fly’ que quieren pasarse de listos durante este importante evento mundial.

En el clip, se ve que Team Solo Ayax usaba una app de terceros que le permitía alterar su ubicación GPS; además de ocultar el nombre de su personaje en Pokémon GO y confirmar que estaba jugando el GO Fest 2020 desde un país donde ya había iniciado el evento.

Él menciona que no había problemas de usar ‘fake gps’, entonces hizo ‘shiny check’ a un Wubboffet que había aparecido de manera salvaje, pero al ver que no era variocolor decidió escapar y fue ahí cuando recibe el ban permanente por parte de Niantic.

Ayax queda sorprendido y solo dice: “Baneada la cuenta”. Además, es posible que no haya utilizado otro usuario ya que menciona la siguiente frase: “Me va a matar este loco”. Esto generó la burla de miles de fans de Pokémon GO en redes sociales. Aquí te dejamos el video que ya es viral en Facebook.