El aclamado God of War de 2018 recibiría una probable secuela en la PS5; así lo señalan algunos rumores sobre todo lo que Sony está preparando para su edición de State of Play en agosto, en el que ya ha prometido una nueva tanda de exclusivos para PlayStation 5.

Según señala el portal WCCFTech, fue el youtuber Moore’s Law is Dead quien reportó que hasta dos títulos exclusivos importantes de Sony se revelarán en dicha fecha, de acuerdo a una fuente muy cercana que también brindó detalles sobre el Xbox Game Showcase del pasado 23 de julio.

El primero de los títulos sería el ya mencionado God of War para PlayStation 5, una secuela directa del galardonado título de PS4. Del segundo exclusivo no se tienen muchos detalles, pero aseguran que pertenece a una “famosa franquicia” hace mucho no vista.

Este último videojuego sería un título de lanzamiento y llegaría en los próximos meses, al igual que la PS5. El nuevo God of War, por otro lado, recién arribaría a las tiendas a fines del 2021.

El youtuber mencionó que Mark Cerny, el arquitecto principal de la PS5, estaría trabajando en el título que aún desconocemos. Vale recordar que el diseñador trabajó en las franquicias de Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Ratchet & Clank, Killzone y Knack.

PUEDES VER PS5: el stand para probar la PlayStation 5 que decepción a muchos fans en el mundo

Otro de los videojuegos exclusivos que podría anunciarse en este evento sería un nuevo Silent Hill hecho por Sony Japan Studios y estaría basado en el primer juego de la saga para PS1, aunque no correspondería a un remaster ni remake.

El evento de agosto de Sony viene generando mucha expectativa y podría ser el más importante del año previo al lanzamiento oficial de la PS5. Si los planes de la compañía se mantienen, esta sería la última oportunidad para presentar el precio y fecha de lanzamiento con al menos un cuarto de año fiscal de anticipación.