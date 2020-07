Pokémon GO Fest 2020: fecha, hora y actividades del evento [FOTOS]

Todo preparado para el Pokémon GO Fest 2020. Después de tres semanas de desafíos (habilidad, combate y amistad), llega el momento más esperado del año para los jugadores del videojuego. Según Niantic, más de un millón de entrenadores ya han comprado su ticket para el evento.

Si quieres participar del Pokémon GO Fest 2020, te contamos que aún estás a tiempo y aquí te explicaremos al detalle cómo es que puedes adquirir tu entrada para ser parte de esta importante celebración.

Fecha del Pokémon GO Fest 2020

El evento Pokémon GO Fest 2020 se llevará a cabo de forma virtual, el 25 y 26 de julio de 2020 de 10 a.m. a 8 p.m. (hora peruana). Podrás unirte a él, estés donde estés.

Dónde conseguir mi entrada al Pokémon GO Fest 2020

Las entradas al Pokémon GO Fest 2020 es de S/49.90. Ingresa a tu cuenta en el videojuego y dirígete al menú principal. Allí verás la opción de tienda, dale clic en el ícono de bolsa y encontrarás el póster del evento.

Actividades del Pokémon GO Fest 2020

Los entrenadores deben saber que estará habilitada una sala de equipos virtual, un espacio online con contenido exclusivo de este Pokémon GO Fest. En este habrá vídeos exclusivos y actividades en directo para seguir la retransmisión desde casa mientras capturamos Pokémon con nuestro móvil.

-Inauguración global del Pokémon GO Fest 2020 a partir del viernes 24 de julio desde las 16.00 horas, donde John Hanke, fundador y director general de Niantic, ofrecerá una comparecencia para dar por comenzado este evento de dos días de duración (25 y 26 de julio)

-Cómo se hizo el Pokémon GO Fest: una especie de documental en el que Liz George, responsable de la comunidad y redes sociales, y a Laura Warner, diseñadora del juego, explicarán cómo nació la idea del GO Fest.

-Kit para imprimir en casa: cómo fabricar un regalo: Ya está disponible para descargar el kit para imprimir en casa, con el que aprenderemos a crear los regalos de Pokémon GO en la vida real.

-Revelaciones de los desarrolladores en donde Matt Slemon, director de productos de Pokémon GO, dará a conocer secretos y de lo que está por venir. Es probable que dé alguna novedad de las próximas características que añadirán al juego.

-Una guía en vídeo para que los menos familiarizados con la Liga Combate GO puedan aprender a jugar con garantías en la vertiente más competitiva del juego.

-Impacto social y diversidad: un desglose por todas las actividades sociales que desempeña Niantic para usar Pokémon GO como herramienta de comunicación.

-Anuncio del Pokémon GO Fest 2020 detrás de las cámaras: un vídeo grabado y dirigido por los miembros de los equipos de Londres, Nueva York, San Francisco, Seattle y Tokio, donde Rian Johnson explicará cómo grabaron el último tráiler promocional.

-¡Actualización on the GO!: una actividad donde se podrá jugar al trivial de Pokémon GO para optar a ganar premios. Esta sección se repetirá varias veces durante el fin de semana.

-Feria de la moda del avatar: se nos invitará a sacar una captura de pantalla de nuestro avatar y publicarla en Twitter con el hashtag #PokemonGOFest2020. Podremos aparecer en la transmisión mundial.

Novedades del Pokémon GO Fest 2020

-El Incienso activado durante el evento durará una hora y funcionará mejor para atraer a los Pokémon destacados.

-Durante el Día 1, habrá cinco hábitats temáticos que cambiarán cada hora, ¡y cada uno contará con Pokémon diferentes!

-El kit gratuito para imprimir en casa. Con él podrás hacer manualidades, adornos y mucho más para recrear la aventura del Pokémon GO Fest 2020.

-A lo largo del día uno del Pokémon GO Fest 2020, los entrenadores tendrán 32 desafíos globales en los que podrán colaborar para completar el estado de desafío global. Esta función es exclusiva para los usuarios que hayan adquirido su entrada.

-Si quieres tomar un descanso de atrapar Pokémon durante el evento, podrás entrar a la sala de equipos virtual. Mira los vídeos de contenido en directo y participad en el chat.

-Más de 75 especies de Pokémon aparecerán durante el festival en estado salvaje, en incursiones y en encuentros de investigación especial.