¿Sabías que Gon, el ‘dragoncito’ de Tekken 3, era en realidad un personaje de manga? [VIDEO]

¿Recuerdas a Gon? Uno de los personajes más populares de Tekken 3 y de los más peculiares en cualquier videojuego de peleas. El ‘dragoncito’ —como muchos solían llamarle— pasó a la inmortalidad por una de sus técnicas especiales, pero pocos sabían que su origen se remonta a un manga japonés. ¿Lo conocías? Aquí te lo detallamos.

Gon formó parte del roster de Tekken 3, uno de los videojuegos de pelea más representativos del género de lucha en 3D y uno de los más populares de la PS1. El personaje no volvió a aparecer en ningún título de la saga de Namco —a excepción de Tekken Tag Tournament— debido a una específica razón.

Gon es realmente el personaje principal de un manga aparecido en 1991 y creado por Masashi Tanaka. El mismo trata sobre las aventuras de este singular personaje en el mundo natural donde habita con gran detalle.

Probablemente, la principal razón por la que Gon es tan conocido —y por la que seguro lo reconociste ahora— es por su aparición en Tekken 3 que, como repetimos, fue un éxito mundial en 1997.

Aun así, su participación en la saga de Namco no ha tenido mayor relevancia, pues se le considera un luchador de relleno, aunque claro, uno de los más queridos y reconocidos.

Según la historia oficial de Tekken, Gon no es más que un simple cameo, y no tiene una historia de fondo que explique su participación en la competencia de The King of Iron Fist Tournament, tal como otros personajes basados en animales como Roger y Alex (Tekken 2).

Aun así, en 2012, una película explicó que Gon fue producto de uno de los experimentos genéticos del Dr. Bosconovitch (otro personaje de Tekken 3) y que participó en dicho torneo como una prueba de sus habilidades. Esta explicación; sin embargo, no es canónica.

Pese a muchos otros datos, Gon es también rememorado por una de sus técnicas, una de las más infames pero recordadas de todo el género de luchas: si eliges al personaje en Tekken 3 y presionas atrás con círculo durante una pelea, el pequeño Gon se volteará y expulsará una flatulencia, que es capaz de hacer daño al oponente, echándolo al suelo.

¿Cómo jugar Tekken 3 hoy en día?

Si recordaste con cariño a Gon, quizá te hayan dado ganas de jugar Tekken 3 nuevamente. Lamentablemente, parece que Sony quitó la posibilidad de comprar el clásico en la PSN Store —probablemente porque está incluido en la PlayStation Classic— por lo que no podrás adquirirlo para jugarlo en tu PS4 o PS3, a menos que lo hayas comprado con anterioridad. Tu otra opción es, por supuesto, jugarlo desde el disco original para PS1, o desde el modo arcade de Tekken 5 en la PS2.