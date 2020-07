EA sigue sorprendiendo a la comunidad por su alianza con Steam y Star Wars The Old Republic es el más reciente resultado. Se trata de un verdadero de clásico del MMORPG que ya está disponible para descargar gratis ¿Quieres probarlo? Aquí te dejamos todos los pasos.

Después de alrededor de una década compitiendo contra la conocida tienda de Valve —con su propia plataforma ‘Origin’— EA ahora deja de lado las exclusividades para llevar a Steam una buena parte de su catálogo, incluidos casi todos sus títulos basados en Star Wars (franquicia que Disney sigue otorgándoles).

El último videojuego de esta estrategia ha sido una completa sorpresa para millones de ‘gamers’, especialmente para los fans del género de rol multijugador en línea: Star Wars The Old Republic, un juego que permite unirte junto a otros jugadores en línea y derrotar jefes o hacer operaciones. Todo completamente gratis.

Se espera que la decisión haga crecer el número de jugadores del título, así como se mantienen los de otros clásicos RPG basados en Star Wars como Knights of the Old Republic.

La descripción del videojuego en la página de Steam señala: “Juega como Jedi, Sith, cazarrecompensas o como otro de los muchos roles emblemáticos de STAR WARS en una galaxia, muy, muy lejana unos 3.000 años antes de la llegada del imperio”.

Cómo descargar Star Wars The Old Republic gratis:

Si quieres disfrutar ya de este clásico videojuego sin pagar un solo centavo, solo te bastará con ingresar a este enlace y pulsar sobre el botón ‘Jugar’ (con fondo verde). Debes tener una cuenta de Steam (gratuita también).

¿Qué es Steam y cómo crear una cuenta?

Steam es una plataforma gratuita de videojuegos en PC. Puedes descargar una cuenta accediendo a este enlace y obtener el cliente (programa) para acceder en este otro enlace.

Si necesitas más instrucciones sobre cómo descargar juegos gratis, probar demos y hasta comprar videojuegos para mantenerlos en tu biblioteca de Steam —para que puedas descargarlos en cualquier computadora— puedes revisar nuestro tutorial completo sobre cómo comprar en Steam.