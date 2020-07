Ghost of Tsushima: streamer tardó una hora en descargar el videojuego y lo elimina por error en plena transmisión [VIDEO]

Insólito. Ghost of Tsushima es el más reciente lanzamiento exclusivo de PS4 que emociona a miles de fans. En redes sociales se hizo viral el video de una conocida streamer de Twitch, quien esperó una hora para descargar el videojuego y lo eliminó por error en plena transmisión.

La protagonista de este video es la conocida SarahKey, quien hace algunas horas quiso jugar Ghost of Tsushima para que sus seguidores puedan ver al detalle cómo es la obra del estudio Sucker Punch que ha recibido buenos comentarios por parte de la comunidad en redes sociales.

SarahKey, quien ya había jugado el exclusivo de PS4, decidió salir de su partida por un momento para ir al menú principal de la consola y, mientras tenía seleccionado el videojuego, presionó el botón “Option” de su DualShock 4 para que se despliegue una serie de funciones.

Mencionó que se iba a poner el headset para escuchar la música y ambiental de Ghost of Tsushima, hecho que posiblemente la distrajo lo suficiente para no darse cuenta que había seleccionado la opción “Delete” y confirmó su acción presionando sobre “OK” para que se elimine el juego de su PS4.

Ella no se dio cuenta hasta que se escucha una voz gritando: “No” repetidas veces. Luego de que se eliminó el videojuego de la memoria de su PS4 se dió con las sorpresa de que el cartel de Ghost of Tsushima ya no aparecía en el menú principal.

Al percatarse de su error, SarahKey solo atinó a decir “¿Qué? ¡Lo eliminé!”. El video fue subido a Twitter y aparentemente demoró en descargarse Ghost of Tsushima a su consola una hora. Recuerda que este exclusivo de PlayStation 4 ya está disponible en su versión digital y física.