Las Fiestas Patrias de este año serán distintas a las anteriores, pero ello no impedirá que la pasemos bien con videojuegos. Es por eso que PlayStation activó la campaña ‘¡Felices Fiestas!, juega en casa’, donde ofrecen juegos de PS4 y packs de la consola con grandes descuentos.

Esta campaña está disponible desde el 13 de julio hasta el 2 de agosto en las distintas tiendas del país, donde podrás adquirir videojuegos con la etiqueta de PlayStation Hits, juegos AAA y otros títulos compatibles con el dispositivo VR de PS4.

Según la web juegaencasa.pe de PlayStation, puedes encontrar los distintos descuentos de ‘¡Felices Fiestas!, juega en casa’ en las siguientes tiendas: Credi Vargas, Sodimac, Metro, EFE, Hiraoka, Lawgamers, Plaza Vea, Wong, Phantom, Oeschsle, Tai Loy, Sony, Estilos, Coolbox, La Curacao, Tottus, Ripley, Saga Falabella y Glovo.

Lista de juegos PlayStation Hits de PS4 a 59 soles

-God of War

-Horzion Zero Dawn Edición Completa

-The Last of Us Remasterizado

-Gran Turismo

-Uncharted: The Nathan Drake Collection

-God of War Remasterizado

-Infamous Second Son

-Ratched Clank

-Uncharted 4

-Until Dawn

-Bloodborne

-Uncharted: The Lost Legacy

-Nioh

Otros juegos de PS4 en promoción

-My Hero One’s Justice 2 a 179 soles

-One Piece: Pirate Warriors 4 a 179 soles

-Marvel’s Spiderman Goty a 129 soles

-Days Gone a 129 soles

Bundle de PS4 en promoción

PS4 Slim de 1TB + DualShock 4 negro + Horizon Zero Dawn Complete edition + Days Gone + GTA V Premium Edition + Death Stranding + juego de PlayStation Hit (a elección) + Cupón exclusivo de Fortnite con contenido descargable + suscripción de 3 meses a PlayStation Plus a 1.799 soles.