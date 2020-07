PS5: Sony afirma que algunos juegos exclusivos son “imposibles” de correrse en una PS4

Así de claro. En una reciente entrevista, Sony ha dejado claro que sus intenciones con la PS5 es mantener uno de los “más grandes pilares” de su compañía: la innovación. Por lo que se espera que muchos títulos exclusivos de esta consola aprovechen bien su capacidad, al ser “imposibles” de correr en la PS4.

En una reciente entrevista a Eric Lempel, una de las cabezas de la división de Marketing en PlayStation, se dejó en claro que Sony tiene en la innovación un “gran pilar” y que con el PS5 intentan empujar los límites de los videojuegos.

El discurso llegó tras la pregunta de Geoff Keighley, quien consultó sobre la dinámica de Sony con respecto a los juegos de PS4 “post-PlayStation 5”, algo en lo que Microsoft se ha pronunciado abiertamente.

“La innovación es un cimiento de Sony Corporation y también de la compañía PlayStation (…) Queremos emocionar a los jugadores y darles nuevas experiencias. En muchos casos, no podemos llevarnos a todos desde consolas de generaciones pasadas porque necesitas nuevo hardware y dispositivos” acotó Lempel.

Pese a su referencia, Lempel complementó que la PS4 no será abandonada por Sony, pero dio ejemplos de cómo algunos juegos exclusivos de PS5 no podrían correr en la ya veterana consola. “Juegos como Ratchet & Clank: Rift Apart son simplemente imposibles de correr en consolas de actual generación.”

Los comentarios fueron parte de la reciente entrevista y cobertura de Geoff Keighley a Lempel sobre el nuevo mando de PS5, DualSense que llegará con vibración háptica, sonido 3D envolvente, gatillos adaptativos, capacidad de detectar soplos, micrófono, sensor de movimiento y mucho más. Puedes revisar más sobre sus características en este enlace.

Precisamente, el control DualSense de la PS5 es uno de los factores por los que el hardware de la próxima generación y la PS4 son tan diferentes, señala Lempel, y que hará posibles también “nuevas experiencias”.