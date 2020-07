Cómo disfrutar juegos antiguos para PC en pocos pasos

¿Te sientes nostálgico o quizá los juegos modernos te cansaron un poco? Una vuelta al pasado nunca está demás. Para ello, te vamos a comentar sobre uno de los métodos más rápidos para disfrutar nuevamente aquellos videojuegos de tu infancia en tu propia PC o laptop y a unos cuantos clicks.

Una de las ventajas de los videojuegos para PC es la retrocompatibilidad entre los sistemas operativos. Aunque no al 100 %, casi la mayoría de juegos de antaño pueden correrse normalmente en una computadora moderna con Windows 10.

Eso nos lleva al siguiente dilema: ¿dónde encontrar todos esos clásicos que disfrutamos de niños? La respuesta puede ser una simple página web que lleva mucho tiempo siendo la favorita de muchos nostálgicos: My abandonware.

Abandonware significa literalmente “software o programas abandonados” y es el sinónimo perfecto para describir a este portal que nos permite acceder rápidamente a clásicos como Prince of Persia, Civilization, Need for Speed II, Age of Empires, Doom, Duke Nukem, etc.

El proceso es tan simple como buscar un disco y ponerlo, ya que nos presentan una lista interminable de clásicos para que, al momento de acceder, solo debamos elegir entre descargar, comprar el videojuego o hasta jugarlo directamente en tu navegador de PC (como Chrome, Firefox o Microsoft Edge).

Debemos señalarte que algunos juegos antiguos, como Age of Empires, Doom o Quake, todavía están disponibles en plataformas digitales modernas como Steam o GOG.com. Para estos casos, My Abandonware te ofrecerá un enlace directo para que puedas comprar estos títulos, ya que permitirte jugarlos gratuitamente sería ilegal.

Aun así, la experiencia de My Abandonware —y precisamente su nombre— se basa en aquellos juegos que ya no son comercializados actualmente, pero que pueden disfrutarse libremente. Accede a todo el catálogo de videojuegos nostálgicos que esperan por ti en este enlace.