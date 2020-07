PS5 apareció listada en la tienda online Amazon a inicios de semana, lo que dio pie a una serie de rumores respecto al precio que tendría la consola; sin embargo, Sony acaba de desmentirlos y señala cuándo comenzará la preventa de la tan esperada PlayStation 5. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Durante la transmisión del Summer Game Fest, Geoff Keighley, organizador del evento, nos enseñó de cerca las características del DualSense, mando de PS5, que contará con tecnología háptica y es un poco más pesado que el actual control DualShock 4; además, se habló sobre detalles importantes de la próxima consola de la compañía.

El programa también contó con la participación del encargado de marketing global de PlayStation, Eric Lempel, quien detalló algunos detalles de PlayStation 5, y se refirió hacia las especulaciones del precio e inicio de la preventa de la máquina de videojuegos que ya está listada en Amazon.

“No, definitivamente no soltaremos la preventa de forma repentina. No sabemos qué sucedió. No tuvimos nada que ver. Recibí un mensaje de alguien diciéndome que la gente estaba formándose en las tiendas y no tengo idea del por qué”, señala Lempel, quien negó que las reservas de PS5 vayan a aparecer sin un anuncio previo.

Es sabido que muchos fans de PS5 ya desean tener la próxima consola en su poder y por ende recurren a estas tiendas para reservar la máquina; sin embargo, Lempel intenta tranquilizar a la comunidad mencionado lo siguiente: “Creo que puedo asegurar que les adelantaremos cuándo sucederán las preventas. No será algo que pase repentinamente. Vamos a informarles en algún punto sobre cuándo podrán apartar la PlayStation 5”.

De esta manera, el ejecutivo de la compañía japonesa aconseja a los gamers que, por favor, no sientan que tienen que ir a correr y formarse en algún lugar “hasta que reciban información oficial sobre cómo va a funcionar”, refiriéndose a la preventa de PS5, la misma que no tiene una fecha exacta. No obstante, el lanzamiento de la plataforma se mantiene y es a finales de 2020.