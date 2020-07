Niantic por fin añadió una de las funciones más solicitadas por los jugadores. En Pokémon GO ya puedes jugar con tus amigos desde tu casa gracias a que puedes invitarlos a incursiones remotas. ¿Quieres saber cómo? Aquí te explicamos los pasos.

De esta manera, todos los entrenadores de Pokémon GO podrán participar de una incursión, no importa el nivel de esta, para así capturar a Kyurem o cualquier otra criatura, además de aumentar el nivel de amistad y recibir más Honor Balls por esta misma opción.

Esta interesante función del juego de realidad aumentada te permitirá jugar en cualquier parte del mundo desde la comodidad de tu casa, es decir, podrás recibir invitación por parte de algún amigo que no se encuentre en tu país de residencia y viceversa.

¿Cómo realizar invitaciones a una incursión remota?

Al tener el nivel permitido para invitar a tus contactos, verás el botón de (+) al momento de ingresar al lobby de la incursión remota, ya sea en salas privadas o públicas. Una vez que hayas pulsado este ícono se abrirá una ventana con todos tus contactos y solo cinco de ellos podrán acompañarte en esta batalla, sin importar dónde viva.

Tú puedes jugar en Perú e invitar a una incursión remota a tu amigo que se encuentra en Estados Unidos, pero ¿cómo sabrás que quieren jugar contigo? Si estás conectado a Pokémon GO, te aparecerá un mensaje en toda la pantalla, con fondo rosado, mencionando que alguien te mandó la solicitud para participar de una raid y si no estás conectado, la misma app te lo notificará. Ojo, que esto caduca una vez haya empezado la batalla.

Cabe precisar que con los nuevos cambios realizados por Niantic, el pase de incursión remota se utilizará al momento de iniciar el combate, ya no al entrar a la sala como sucedía antes. Si no hay gente suficiente para la raid, te puedes salir voluntariamente y no gastarás este objeto.

Por ahora, Niantic se encuentra realizando pruebas con este nuevo modo de juego y solo los usuarios de nivel 32 en adelante pueden invitar o recibir invitaciones a incursiones remotas en Pokémon GO. Se espera que esta función se libere para los demás jugadores en las próximas horas.