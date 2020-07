Una skin disponible tanto en Call of Duty: Modern Warfare como en Call of Duty: Warzone ha sido modificada. Infinity Ward, la desarrolladora del videojuego, ha tomado esta decisión después de que algunos usuarios señalaran connotaciones racistas en la descripción de este atuendo.

El operador Wayne ‘D-Day’ Davis contaba con una apariencia llamada “Guerra en la frontera” (“Border War”), una clara referencia a la enorme polémica de las fronteras entre México y Estados Unidos que, al parecer, no había gustado mucho a los jugadores del título.

Asimismo, al equiparse esta skin, D-Day simulaba tener el aspecto de un agente de la Patrulla de Frontera estadounidense, llevando el mismo equipamiento con un toque satírico al portar un sombrero de cowboy. Además de eso, la descripción de esta skin era la siguiente: “Muéstrales los errores de sus caminos y hazles pagar”. Referencias claras al problema que se está dando en la frontera entre ambos países y que finalmente han sido eliminadas.

Ahora que los usuarios accedan a Call of Duty: Warzone pueden comprobar que el nombre de la skin ha cambiado a ‘Home on the Range’ y la descripción se ha modificado por la siguiente: “Juega junto con el ciervo y el antílope con la skin de operador Home on the Range D-Day”.

Hace unos días, Infinity Ward también eliminó un gesto de Call of Duty: Warzone, el de OK, que se realiza haciendo un círculo con los dedos índice y pulgar y levantando los otros tres. Este gesto ha sido utilizado por supremacistas blancos en Estados Unidos y la compañía lo introdujo en el juego para retirarlo poco después cuando se le alertó del significado que le daban desde la ultraderecha.