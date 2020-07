Pokémon GO: Jessie y James emocionan a fans con lema del Equipo Rocket en español latino [VIDEO]

El último evento de Pokémon GO, el videojuego desarrollado por Niantic, ha emocionado a millones de fans de todo el mundo, ya que te brinda la posibilidad de enfrentarte a Jessie y James, los carismáticos villanos del Equipo Rocket que son personajes muy queridos en el anime.

Pelear contra Jessie y James es muy sencillo, solo debes abrir Pokémon GO en tu smartphone y esperar a que aparezca un globo aerostático. Si tiene color negro y una ‘R’ es un recluta común o uno de los líderes del Team Rocket, pero si posee la forma de un Meowth, sí son ellos.

Vencer al Equipo Rocket en Pokémon GO es una tarea bastante sencilla, aunque puede ser complicada si no tienes pokémon muy fuertes. Al igual que en el anime, Jessie posee un Ekans, mientras que James usa un Koffing. Lamentablemente, Meowth no está en su equipo.

Si logras vencerlos podrás capturar a Ekans o Koffing y las posibilidades de que te toque un ‘shiny’ son bastante elevadas. La llegada de estos graciosos personajes ha provocado que miles de jugadores de Pokémon GO vuelvan a instalar la aplicación.

A la gran mayoría les gusto el ingreso de Jessie y James a Pokémon GO, ya que antes de pelear incluso dicen su característico lema; sin embargo, no lo hacen con sus voces, sino que las frases aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Por ese motivo, un fanático de llamado ‘Weskertastico’ decidió incluir el lema del Equipo Rocket en español latino y el resultado se ha vuelto tendencia en Facebook y otras redes sociales. Aquí te dejamos el fantástico video viral.