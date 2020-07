GTA San Andreas, uno de los legendarios videojuegos de la saga creada por Rockstar Games, se hace tendencia en redes sociales. A más de 15 años de su lanzamiento, el título protagonizado por CJ recibirá un remake y sus gráficos con el mismo motor gráfico de los juegos de PS5.

Las mentes creativas detrás del proyecto son los latinoamericanos Santiago Ibarra (Argentina), Fabian Álvarez (Chile) y Juan David Góngora (Colombia), tres amigos que se unieron para trabajar en el tan esperado remake de GTA San Andreas, en el que Rockstar no se encuentra involucrado.

Esta no es la primera vez que el grupo de amigos trabaja en un proyecto dedicado al videojuego protagonizado por CJ, ya que hace cuatro años anunciaron un trabajo similar basado en el universo de Star Wars, pero no pudieron concluirlo porque no tenían el mapa completo al alcance.

El primer teaser del videojuego ya se encuentra disponible en YouTube, donde nos muestran escenarios como Los Santos, Las Venturas y San Fierro, los cuales lucen muy reales gracias a una mejor iluminación y texturas.

En la descripción del video se confirma que el remake de GTA San Andreas está siendo desarrollado con Unreal Engine 4, motor gráfico creado por Epic Games y que se usará para los juegos exclusivos que lleguen a PS5.

Los responsables del trabajo señalan que su objetivo es hacer que el proyecto se convierta en una versión alternativa de GTA San Andreas que se pueda jugar con el motor gráfico Unreal Engine 4. De momento no hay fecha de lanzamiento oficial y aquí te dejamos las primeras imágenes.