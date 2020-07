Hermoso. La PS5 podría tener un modelo negro, rojo y muy elegante, según lo que se ha podido apreciar en un folleto oficial de Sony. Este se filtró en redes sociales y mostró la consola con un acabado oscuro y digno de una película de Batman, haciéndose viral rápidamente ¿Ya lo viste? Te mostramos las asombrosas imágenes.

La filtración apareció primero en el conocido portal de Reset Era, donde un usuario publicó una foto de un folleto dirigido hacia tiendas de videojuegos y en el que se muestra tanto la PS5 de color negro junto a cámaras y otros productos.

PS5 negra

La imagen en sí parece ser una promoción que Sony está impulsando para tiendas que quieran mostrar sus productos y que lleva por nombre “Make Your Mark”. En ella muestran otros accesorios como el televisor Xperia.

Aun así, lo que más ha llamado la atención de la comunidad gamer es la PlayStation 5 que se ve justo en medio, incluyendo un mando DualSense con acabado similar. Ambas piezas de hardware se muestran con pequeñas rayas rojas reemplazando a las azules del modelo oficial ya revelado.

Este supuesto modelo de PS5 muestra un acabado casi completamente negro, a excepción de los logos de PlayStation y Sony ubicados en algunas esquinas de la misma.

Por este último detalle, no son pocos los que consideran que se trata de un montaje y también señalaron las pequeñas marcas que se aprecian por debajo del mando DualSense, aunque otros señalaron que se trata de brillos.

Sea o no verídica la imagen, lo cierto es que una promoción de este tipo no quiere decir que Sony fabrique una PS5 negra necesariamente, pese a que ya han señalado públicamente que existirán las ediciones especiales. Si quieres ver cómo luce esta presunta PlayStation 5 negra, no dudes en revisar nuestra galería.