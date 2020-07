Pokémon GO tendrá un nuevo evento con el Team GO Rocket como protagonista. Los jugadores se podrán enfrentar a los reclutas y líderes de esta organización y aquí te mostramos qué criaturas usar para vencer a Arlo, Sierra, Cliff y Giovanni, quien tiene a uno de los perros legendarios de Johto.

De acuerdo a la web oficial de Pokémon GO, la invasión del Team GO Rocket será desde las 11.00 a. m. hasta las 2.00 p. m. (hora local) el día de hoy domingo 12 de julio. Lo que significa una perfecta oportunidad para conseguir poderosos pokémon oscuros. Además, también aparecerán Jessie y James, los recordados personajes del anime.

Durante las tres horas del evento, en los cielos del juego de realidad aumentada se verán globos aerostáticos tripulados por los reclutas, quienes se apoderarán de las poképaradas del videojuego para que no puedas recibir suministros que son importantes para la captura de pokémon.

Asimismo, se presume que Arlo, Cliff, Sierra y Giovanni también harán acto de presencia durante la invasión del Team GO Rocket en Pokémon GO y para ayudarte a vencerlos y así tener la oportunidad de registrar a Grimer, Lapras y Pineco como pokémon oscuros, con opción a shiny, te mostramos las mejores opciones para armar tu equipo y vencerlos.

¿Cómo derrotar a Giovanni?

Giovanni, quien es el líder del Team GO Rocket, vuelve a Pokémon GO con Suicune oscuro, uno de los poderosos perros legendarios de Johto, a quien podrás conseguir si lo vences. Él lleva a Persian, Dugtrio, Garchomp, Nidoking y Suicune. Estos son sus mejores counters.

Lucario con Contraataque y Puño Incremento/Esfera Aural

Machamp con Contraataque y Puño Dinámico/Tajo Cruzado

Swampert con Disparo Lodo e Hidrocañón/Terremoto

Kyogre con Cascada y Surf

Raikou con Voltiocambio y Voltio Cruel

Melmetal con Impactrueno y Rayo/Fuerza Bruta

¿Cómo derrotar a Sierra?

Sierra es la única líder del Team GO Rocket, que cuenta con poderosas criaturas como: Lapras, Exeggutor, Sharpedo, Houndoom, Alakazam y Shitry, los cuales son pokémon oscuros y para derrotarla te presentamos las mejores opciones.

Ludicolo con Hoja Afilada y Energibola

Conkeldurr con Contraataque y Puño Dinámico

Swampert con Disparo Lodo e Hidrocañón

Haxorus con Contraataque y Tajo Umbrío

Melmetal con Impactrueno y Avalancha/Fuerza Bruta

Charizard con Giro Fuego y Anillo ígneo/Garra Dragón

¿Cómo derrotar a Arlo?

Arlo es otro de los líderes del Team GO Rocket que aparecerá durante el evento de Pokémon GO. Este personaje cuenta con Pineco, Blastoise, Charizard, Steelix, Scizor, Salamence y Dragonite como criaturas a utilizar. Vencerlo no será fácil, pero tampoco imposible y estos pokémon te ayudarán a hacerlo.

Moltres con Ataque Ala, Ataque Aéreo/Sofoco

Reshiram con Colmillo Ígneo y Sofoco

Swampert con Disparo Lodo e Hidrocañón

Roserade con Hoja Afilada e Hierba Lazo

Entei con Colmillo Ígneo y Lanzallamas

Mamoswine con Nieve Polvo y Alud/Poder Pasado

¿Cómo derrotar a Cliff?

Por último, pero no menos importante, nos encontramos con Cliff, quien utiliza criaturas que te pueden complicar mucho. Este líder del Team GO Rocket usa a Grimer, Electivire, Machamp, Omastar, Tyranitar, Swampert y Torterra. Conoce cómo vencerlo con estas opciones.

Mewtwo con Confusión y Onda Mental/Bola Sombra

Rhyperior con Bofetón Lodo y Romperrocas

Venusaur con Lático Cepa y Planta Feroz/Bomba Lodo

Togekiss con Encanto y Golpe Aéreo/Poder Poder Pasado

Lucario con Contraataque y Puño Incremento/Esfera Aural

Glaceon con Vaho Gélido, Alud y Rayo Hielo