¡Nadie se lo esperaba, pero qué bueno que ya lo tenemos con nosotros! Far Cry 6 vio la luz mucho antes de lo que se tenía planeado. El esperado videojuego se filtró antes de tiempo en PS Store por lo que Ubisoft, la empresa que lo desarrolla, finalmente decidió no seguir ocultándolo más.

A través de un pequeño pero espectacular teaser en el anuncio del Ubisoft Forward, el evento que sustituye a su clásica conferencia del E3, dejó boquiabiertos a todos los fans de los juegos de acción.

En el video se pudo conocer la historia, que gira alrededor del villano Antón Castillo, el tirano dictador de la caribeña isla ficticia de Yara. Pero la principal novedad es la inclusión de su hijo Diego Castillo, quien está entre ‘la espada y la pared’ por seguir los pasos de su padre o decidir su destino por su vida.

Far Cry 6 tiene como talento insignia a Giancarlo Esposito, mejor conocido por interpretar a Gustavo Fring en Breaking Bad y Better Call Saul y el Moff Gideon en The Mandalorian, fue elegido para darle personalidad al villano de esta entrega.

Pero el teaser no fue lo único que se reveló. Además del video, Ubisoft también anunció que se publicará una edición para los coleccionistas (Collector’s edition) que contará con unos extras muy interesantes:

- Una caja coleccionista.

- Un libro de ilustraciones (formato A4, 64 páginas).

- Una colección de 10 pegatinas.

- Una réplica del lanzallamas Tostador (72 cm de largo).

- Una hoja de montaje diseñada por Tobatron,

- Un steelbook exclusivo, banda sonora del juego seleccionada, llavero de chorizo y mapa.

Todo esto se venderá únicamente por la tienda oficial de Ubisoft.

Far Cry 6 todavía no ha destapado detalles sobre su jugabilidad, pero es un hecho que habrá más novedades en los próximos meses. Mientras tanto, el evento Ubisoft Forward nos ha brindado información sobre los títulos principales de la compañía para este año 2020.