Sueño cumplido. Combinar YouTube y Fortnite parece ser la fórmula para alcanzar el éxito en lo económico. Así lo demuestra un grupo de streamers que se unieron para comprar una mansión y autos de lujos, gracias a las donaciones de sus suscriptores y sin tener que recurrir a inversionistas o socios.

One Percent es la marca conformada por los famosos streamers Randumb, Nicks, Kiwiz, Formula, Razz y Aeolus, quienes nos muestran en un video de YouTube cada rincón de su lujosa mansión con piscina, inmensa cochera y más.

La mansión ubicada en Estados Unidos está muy bien organizada. Como era de suponerse, cada streamer tiene dos habitaciones: una para dormir y descansar con grandes armarios dedicados a zapatillas y otro para ropa, así como sus propios baños.

Cada uno tiene su propio lugar para realizar sus transmisiones de Fortnite. Esta habitación está implementada con una computadora que se hace notar por las luces RGB, bar de bebidas y snacks; un televisor de 60 pulgadas para ver cualquier cosa, un mueble de cuero, y más.

Asimismo, también tienen un salón de juegos arcade, un cine con capacidad para cinco personas y hasta un ascensor que les permite trasladarse entre los dos pisos y el sótano de la casa.

El único producto que ofrecen no serían su contenido. Esto se debe a que durante todo el video no dejan de anunciar que han puesto a la venta una colección de ropa de la marca One Percent, la misma que estará solo por algunos días.

Cabe precisar que este no es el único caso de éxito en el que Fortnite tiene que ver. Recordemos a Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja, quien inició realizando streamings desde Twitch y creó una gran fortuna de varios millones de dólares.