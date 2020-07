Atento, esta nota tiene spoilers. The Last of Us Part II es uno de los videojuegos más polémicos de los últimos tiempos. El exclusivo de PS4 ha dividido a la opinión entre críticas y elogios sobre todo por el desarrollo de su trama y el final de algunos de sus personajes.

Si ya lograste completar The Last of Us Part II —en la dificultad que te haya sido posible— debes saber que hay un pequeño pero significativo detalle que muchos han pasado por alto en su desenlace, pero que es capaz de cambiar todo lo concerniente a la criticada secuela.

The Last of Us Part II trata, sobre todo, de Ellie y de su devenir como aquella adolescente que conocimos en la primera entrega y las trágicas experiencias de las que fue protagonista y espectadora.

Si todavía no completas The Last of Us Part II, te recomendamos hacerlo antes de leer por completo esta nota, pues enriquecerás aún más la experiencia si no lo notas desde el incio, además de brindarle un valor de rejugabilidad al videojuego de PS4. Si ya lo hiciste, sigue leyendo.

El detalle que muchos no notaron en el final de The Last of Us Part II.

Alerta de Spoiler. Si ya sabes el final de The Last of Us Part II o estás dispuesto a conocerlo sin antes jugarlo, aquí te contamos de un detalle que puede cambiar tu perspectiva. Todo gira sobre la secuencia final donde controlamos a Ellie, cuando recuerda su vida viviendo con Dina y el joven JJ en la isla de Santa Bárbara.

En dicha escena, entramos con Ellie a la casa de granja, solo para descubrir que Dina y el pequeño JJ se han ido, pero dejando nuestras pertenencias —las de Ellie— incluyendo, por supuesto, la guitarra.

Tal cual lo revela uno de los comentarios o reseñas de The Last of Us Part II en YouTube, Ellie podría haber tenido un final feliz, solo que nosotros hemos “perdido las pistas”. Cuando encuentras la carta en la granja, puedes notar que la escribió el padre de JJ y expareja de Dina diciendo que “pueden volver con él cuando puedan”.

Si volvemos luego a la escena final con Ellie peleando contra Abby, podemos notar que ella no lleva puesto el brazalete que Dina le dio, pero, al regresar, la cámara enfoca su muñeca, con dicho accesorio puesto. Esto significa que, tras pasar la pelea, Ellie volvió a Jackson y está viviendo con Dina. Simplemente volvió a la granja por su guitarra, pero decidió dejarla.

Este simple pero contundente detalle de la guitarra representaría el hecho de que Ellie pudo sobrellevar y aceptar la muerte de Joel y el ciclo de venganza que rodea a The Last of Us Part II. Otros detalles que apoyan esta idea son el estado de Ellie al volver a la granja (sin heridas ni armas) y su poca sorprenda al ver que no hay nadie, sin llamar a Dina o a nadie.

Este es, sin duda, uno de los elementos más finos sobre The Last of Us Part II,pero que muy pocos han podido percibir según se puede ver en redes sociales. El discurso al videojuego cambia enteramente si lo entendemos de una forma más general. ¿Notaste estos fragmentos? Quizá sea buena idea que lo vuelvas a jugar para apreciarlos.