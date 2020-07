Habemus nuevo juego gratis. El marsupial naranja vuelve con todo y ahora llega a los smartphones Android y iPhone. Se acaba de anunciar Crash Bandicoot: On the Run con un impresionante y divertido tráiler. Conoce todos los detalles de este videojuego.

Hace meses se filtró la existencia de este videojuego, donde se mostraban algunas imágenes de gameplay del título. Ahora, el conocido estudio King, creadores de Candy Crush, confirma el nuevo título de Crash Bandicoot y ya se puede realizar el pre-registro para jugarlo en Android y iPhone. Aquí te diremos cómo hacerlo.

El tráiler, como es de costumbre, fue compartido en YouTube y distintas redes sociales, donde el estudio con el cual el estudio nos explica que saltaremos, giraremos, nos deslizaremos y hasta utilizaremos armas para derrotar a nuestros enemigos en la isla Wumpa, el escenario de Crash Bandicoot: On the Run.

Fecha de lanzamiento de Crash Bandicoot: On the Run

El estudio King no ha revelado la fecha oficial de lanzamiento de Crash Bandicoot: On the Run, pero ya puedes realizar el pre-registro para jugarlo en tu Android y iPhone de manera anticipada y podrás obtener premios exclusivos. Ingresa aquí para tener acceso anticipado y descargarlo desde Google Play y App Store.

Todo lo que trae Crash Bandicoot: On the Run

Este nuevo proyecto de King nos permitirá explorar distintas locaciones: Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins y otros lugares que estarán repletos de enemigos y obstáculos que Crash deberá sortear. Además, habrá nuevos personajes.

Crash Bandicoot: On the Run también tendrá a los icónicos personajes y antagonistas de la saga, de esta manera se confirma la presencia de Coco Bandicoot, la máscara Uka Uka, Dingodile, Neo Cortex, Nina Cortex, entre otros, quienes nos permitirán obtener increíbles recompensas.

Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de personalizar a Crash para obtener puntos de experiencias adicionales, que nos ayudará a desbloquear nuevos objetos para usar en la aventura.

Crash Bandicoot: On the Run también tendrá multijugador. Tendrás la posibilidad de unirte a otros jugadores en un modo online para competir contra ellos en varias pistas. Con esto obtendrás puntos de Crash y subirás en el ranking de clasificación en solitario o por equipo. El videojuego llegará a Google play y App Store de Android y iPhone respectivamente.