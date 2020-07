The Last of Us Part II: ¿por qué la comunidad critica tanto el exclusivo de PS4?

Siete años esperaron miles de fans el estreno de The Last of Us Part II; sin embargo, no fue lo que esperaban y desató una gran ola de críticas, que se basan en la trama, la homosexualidad de Ellie y apariencia de Abby, la antagonista del exclusivo de PS4, a quien confunden con un transexual.

La expectativa era alta por el estreno de The Last of Us Part II, a pesar de que semanas anteriores a su lanzamiento oficial en PS4 se filtraron varias horas de gameplay que, prácticamente, contaban toda la historia del videojuego.

A pesar de ello, muchos compraron el exclusivo de PlayStation 4 en su formato físico y digital, para saber qué sucedería con Ellie y Joel dentro de este escenario post apocalíptico originado por una pandemia, que curiosamente se relacionaba en cierto punto con lo que vivimos actualmente: el coronavirus.

Sin embargo, lo que suponía ser un éxito rotundo para Naughty Dog, creadores de The Last of Us Part II, debido a que su juego llegaba en medio de una pandemia real, se convirtió en la peor pesadilla del estudio por las siguientes razones.

La ola de críticas hacia The Last of Us Part II

El puntaje de la prensa especializada y el ‘Review Bombing’ de la comunidad

Miembros de la prensa especializaba anunciaban en redes sociales que ya habían recibido su copia de The Last of Us Part II y con una semana de antelación publicaban los reviews del juego. Por supuesto, sin spoilers.

El puntaje que le dieron a The Last of Us Part II fue perfecto, muchos puntuaron con un rotundo 10. Varias de las opiniones coincidían en que el exclusivo de PS4 era una obra maestra.

The Last of Us Part II

Por otra parte, los usuarios debían esperar hasta el 19 de junio para jugarlo y cuando llegó el día la polémica se desató. Cientos de fans, quienes posiblemente esperaron siete años para su estreno, expresaron su inconformidad con la historia del videojuego y criticaron duramente a Naughty Dog.

“Realmente no esperaba una historia tan pobre después de tantos años”, escribía Fangenijus, quien calificó a The Last of Us Part II con un 3 sobre 10. Otro mencionaba lo siguiente: “Esperaba que las filtraciones del final no hubieran mostrado todo, pero, aunque no lo hicieron, fue peor” señaló Harry Fernandes.

The Last of Us Part II PS4 review

A esto se le suma los reviews de youtubers, quienes recibieron el juego de PlayStation 4 y publicaron sus opiniones donde también expresan su decepción ante The Last of Us Part II con los siguientes títulos: “Las reseñas (especializadas) no muestran la verdad” o “El peor final de la historia”, entre otros. Aquí te dejamos una prueba de ello.

El fenómeno llegó hasta Twitch, donde un conocido streamer, quien recién había jugado dos horas de The Last of Us Part II decidió romper el disco en vivo cuando estaba en el segundo capítulo del título.

Pero, ¿cuáles son los motivos de las miles de críticas contra The Last of Us Part II? Aparentemente son tres: la muerte de Joel, el hecho que Ellie sea lesbiana y Abby como supuesto personaje transexual. Aquí expondremos cada uno con espoilers.

La muerte de Joel

Cuando Joel aparece en uno de los últimos tráilers de The Last of Us Part II, miles de fan del videojuego se alegraron de que siga vivo y acompañe a Ellie en esta nueva aventura, aunque sea como personaje secundario.

En el segundo capítulo del videojuego, los usuarios juegan en el papel de Abby, rescatada por Joel y Tommy de una horda de infectados, para luego acompañarla a una mansión donde se refugiaba con otras personas.

Una vez allí, la historia da un tremendo giro y los fans se enteran que Abby es la antagonista, pues asesina de la manera más fría y deshonrosa a Joel, lo cual desató una ola de críticas por parte de los gamers.

Muchos estaban enojados porque Naughty Dog los obligó a jugar con la asesina de Abby la gran parte del videojuego, incluso después de que asesina a Joel. Además, según muchos, se siente que ella es la protagonista y no Ellie.

Esto desembocó en una petición hecha en el portal change.org, con el objetivo de que Naughty Dog vuelva a desarrollar la historia de The Last of Us Part II o se haga un DLC con un distinto final del videojuego, pues aclaran sentirse ofendidos de haber esperado tanto tiempo por un juego que no cumpla sus expectativas.

La orientación sexual de Ellie

The Last of Us Part II trailer historia oficial Ellie

Otro tema que ha salido a la luz es la orientación sexual de Ellie, del cual muchos se habrían enterado recién en The Last of Us Part II. Recordemos que en un tráiler del videojuego de 2018 se ve a la protagonista besarse con Dina, lo que habría sido motivo suficiente para que muchos no compren el juego y lo critiquen.

Lo cierto es que se conoce la orientación de Ellie hacia las mujeres desde el 2014, cuando se estrenó Left Behind, el DLC de la primera entrega de Naughty Dog, en donde se ve cuando besa a Riley.

Por si no lo sabías, este contenido nos da detalles de lo que hacía Ellie, después de la pelea que deja muy grave a Joel, por lo que ella decide buscar suministros para curar a su compañero.

Regresando a The Last of Us Part II, Ellie no solo se besa con Dina, sino que también tiene relaciones sexuales con ella, luego de haber fumado marihuana en un huerto abandonado que perteneció a Eugene.

Si bien, la escena no es explícita, esto habría sido suficiente para que muchos peguen el grito al cielo mencionando de que no era necesario recrear este tipo de situaciones en la trama del videojuego.

Abby y su apariencia

PS5

Otro motivo que también ingresa en el tema de la homosexualidad tiene a Abby como protagonista. El físico de este personaje llamó tremendamente la atención de los gamers, debido a sus fornidos brazos, pectorales y gran espalda, por o que decían que era un hombre y no una mujer.

Esto fue suficiente para que muchos tilden al personaje de ser transexual; sin embargo, en la misma historia del videojuego se da a entender de que ella es una mujer, que ha desarrollado su físico debido a que vive en un mundo post apocalíptico infestado de peligrosos infectados.

A esto se le suma la muerte de Joel que ha llevado al extremo a algunos gamers, quienes incluso amenazaron de muerte a la actriz que interpreta a Abby por dicha escena. ¿A caso no se dan cuenta que solo es un videojuego?

XD wtf pero si Abby es hetero que tiene que ver la homofobia.



Tampoco delires



Están mal ellos deben ser detenidos, pero tu argumento no tiene sentido Abby es HETERO — Touya black Pokemaster (@BlackPokemaster) July 4, 2020

No cabe duda que The Last of Us Part II es uno de los videojuegos más polémicos por los distintos matices que muestra: la temprana muerte Joel, tener que jugar con Abby durante casi todo el juego o el hecho de que Ellie solo busque vengar la muerte de su amigo, dejando en segundo plano el objetivo que se mostró en la primera entrega, sobrevivir a dicha pandemia.

Neil Druckmann intentó una historia muy cruda, donde la vida estaba en constante peligro y que el único enemigo no eran los infectados, sino que también había que preocuparse de las mismas personas. ¿Crees que cumplió con su objetivo?