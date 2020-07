Llegan novedades interesantes para los jugadores de Pokémon GO. Tal y como estaba previsto, el Team GO Rocket ya está haciendo de las suyas en el videojuego de Niantic. Algunos globos aerostáticos del malvado grupo están apareciendo por el mapa de la app.

Gracias a estas invasiones en globos del Team GO Rocket, los entrenadores podrán enfrentarse a ellos en cualquier lugar del mapa. Por ahora esta función solo está disponible para los jugadores de nivel 40 y se espera que se vaya implementando progresivamente para los de menor nivel.

“¡Globos misteriosos están empezando a aparecer en Pokémon GO! Los entrenadores de nivel 40 pueden encontrarse al Team GO Rocket en los globos. Continuaremos informando a medida que aparezcan a más entrenadores”, es el mensaje publicado desde Niantic.

¿Cómo funcionan los Globos del Team GO Rocket?

Los informes demuestran que los Globos del Team Rocket aparecen una vez cada algunas horas en Pokémon GO, pero esa frecuencia podría aumentar durante las invasiones y así funcionan:

-Toquen un globo para enfrentarse al Team GO Rocket: elijan su equipo de combate y derroten al Team GO Rocket para rescatar a su Pokémon oscuro. Los globos del Team GO Rocket sobrevolarán su zona durante un tiempo limitado, así que estén atentos al mapa en busca de globos, ¡y tóquenlos antes de que desaparezcan!

-Equipen el radar Rocket para encontrar los globos con los líderes del Team GO Rocket: al tener un radar Rocket equipado, podrán encontrar a Sierra, Cliff y Arlo pilotando un globo del Team GO Rocket.

-Equipen su superradar Rocket para encontrar a Giovanni: parece que incluso se ha visto al jefe del Team GO Rocket en persona montado en uno de los globos. Si activan y equipan un superradar Rocket, seguro aparecerá el globo de Giovanni.