La polémica por The Last of Us Part II continúa. La comunidad parece no detenerse y descarga todo su odio contra los actores del reciente juego exclusivo de PS4. Esta vez, Laura Bailey, quien le da vida a Abby en el videojuego, reveló que es acosada en redes sociales con amenazas de muerte.

Abby le quitó el protagonismo a Ellie. Este nuevo personaje es autora de una de las escenas más criticadas de The Last of Us Part II, que no te contaremos para evitar spoilers.

Laura Bailey usó su cuenta de Twitter para pronunciarse respecto al acoso que recibe en redes sociales. Ella publicó una serie de conversaciones donde se ve a algunos fans de The Last of Us Part II muy enojados enviándole insultos e incluso amenazas de muerte por su rol en el exclusivo de PS4.

Los fans de The Last of Us Part II se excusan en su accionar porque, según ellos, Abby arruinó el videojuego. En varios de los mensajes se puede leer que traen a colación la escena que más decepción y dolor ha generado entre los seguidores de la saga.

“Intento publicar post de cosas positivas aquí, pero a veces esto me supera”, mencionó la actriz que interpreta a Abby, luego de compartir las amenazas que recibe por mensajes directos en redes sociales.

PUEDES VER The Last of Us Part II: fans decepcionados hacen petición para que se cambie la historia del videojuego

Así como ha recibido amenazas, Laura también agradece los mensajes de apoyo que recibe de otros jugadores y del equipo de rodaje de The Last of Us Part II, entre ellos de la misma actriz que le da vida a Ellie, Ashley Johnson.

The Last of Us Part II es lo nuevo del estudio Naughty Dog. El videojuego ya está disponible en su versión física y digital para PS4.