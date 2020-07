Buenas noticias para los fans de PS5. Muchos creían que Sony solo pondría a la venta la versión base de su nueva consola; sin embargo, esto acaba de ser desmentido por dos directivos de PlayStation, quienes recalcaron que la máquina de videojuegos recibirá ediciones especiales e incluso habrá PlayStation 5 personalizadas.

Muchos sueñan con una PS5 Black Edition; sin embargo, las recientes declaraciones de Jim Ray, directivo de PlayStation, dan a entender que la empresa iría más allá, debido a que no será la única edición que se pondrá a la venta.

Según menciona Jim, la nueva plataforma de Sony tendría varios modelos donde los usuarios notarán una leve variante a la versión estándar de la máquina de videojuegos, pero no serán como las ediciones especiales de PS4 Pro con juegos como The Last of Us Part II, Marvel Spider-Man, Kingdom Hearts 3, entre otros.

Jim no sería el único que habló respecto a este tema, pues Matt MacLaurin, uno de los directivos a cargo de PS5, señaló algo que ha emocionado a los fanáticos respecto a la carcasa de la máquina.

MacLaurin reveló que el hardware de PS5 será personalizable en formas en que las anteriores generaciones no lo eran. Un detalle que no pasó por alto en la comunidad si nos fijamos en los fanmades que son compartidos en redes sociales constantemente.

Si bien no dan detalles de cómo serán las ediciones especiales de PS5, es posible que estén dedicadas cambios en la luz led y el centro de la plataforma, que en la versión original es de color negro; además, que en la parte frontal del equipo podría ir el logo o el personaje principal del videojuego. Revisa nuestra galería para ver algunas ideas.

¿Cuándo sale a la venta la PS5?

Sony presentó hace varias semanas la nueva PS5; sin embargo, obvió temas importantes respecto a la misma consola, como la fecha de lanzamiento de esta máquina de videojuegos. A pesar de ello, se presume que Playstation 5 saldrá a la venta a finales de 2020.

Así luce la PS5 de forma oficial

La PS5 mantiene un color blanco con acabados azules y negros tal cual su mando DualSense que fue revelado hace unos meses. Su diseño muestra una posición vertical y fue mostrada por Sony junto a novedosos accesorios.

La PS5 llegará en dos modelos confirmados por Sony: PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. Aunque la marca no reveló más detalles de la diferencia entre estas dos, se presume que la segunda podría ser una versión que no admita videojuegos físicos y solo descargas por internet.