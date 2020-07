Impresionante. PS5 vuelve a ser viral en redes sociales y esta vez gracias a la misma mascota de PlayStation. Hablamos de Crash Bandicoot, quien recibirá una cuarta entrega y un diseñador logró crear la nueva consola de Sony inspirada en este nuevo videojuego.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time es el nombre oficial del nuevo videojuego del marsupial naranja, quien tendrá más aventuras en distintos escenarios; además de introducir a la franquicia nuevas máscaras.

Si bien el título de Toys for Bob se estrenará exclusivamente en PS4 y Xbox One, los fans ya sueñan con la próxima generación de consolas, principalmente con PS5 que recibe un increíble diseño inspirado en la imagen oficial del videojuego donde aparece Crash en la parte frontal de la plataforma junto con Coco Bandicoot.

El diseño de la supuesta ‘PS5 Crash Bandicoot 4 It’s About Time edition’ fue creada por el artista XboxPope, quien publicó dos imágenes de la consola en sus cuentas de Instagram y Twitter, las cuales recibieron los halagos de la comunidad.

Para este modelo, la consola es de color azul marino y las luces led moradas. En la parte frontal vemos a Crash Bandicoot y Coco Bandicoot deslizándose por unas tuberías, mientras son resguardados por las tres máscaras nuevas que aparecen en el videojuego. Y la base de la máquina es de color naranja.

El mando DualSense de PS5 también es de color azul marino y lo combinan con detalles naranjas en representación de Crash. Además, en los mangos del control aparecen los personajes mencionados arriba.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time se estrenará el 2 de octubre de 2020 en PS4 y Xbox One. De momento no se sabe si el videojuego llegará a las nuevas consolas de Sony y Microsoft respectivamente.