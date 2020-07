Toma nota. Julio es un mes importante para todos los usuarios de Pokémon GO. En varios países ya inició la primera semana del Desafío de habilidad del GO Fest y aquí te traemos todas las tareas de investigación que deberás cumplir y sus respectivas recompensas.

La semana de Desafío de habilidad se desarrollará en el juego de realidad aumentada desde el viernes 3 hasta el miércoles 8 de julio. Durante este tiempo, Niantic liberará una investigación especial en el que podrás obtener nuevas criaturas como Duklett y Pikachu Volador y Pidove, donde estos dos últimos tienen opciones de salir en su variante shiny.

Además de ello, los fotodiscos de las poképaradas también otorgarán tareas de investigación temáticas con increíbles recompensas, como por ejemplo polvo estelar e importantes pokémon que son útiles para Liga de Combate GO de Pokémon GO.

Como ya es una costumbre, Kelven vuelve a sorprender con datos precisos respecto a los eventos de Pokémon GO y publica desde su cuenta de Twitter el listado de investigaciones y recompensas que recibirás durante la primera semana del Desafío habilidad.

Lista de tareas y recompensas de la semana 1 del GO Fest Desafío habilidad

-Combate en 1 incursión - recompensa: Gligar (con opción de shiny).

-Captura 2 pokémon con clima a favor - Murkrow/Natu (ambos con opción de shiny).

-Captura 4 pokémon de tipo volador - recompensa: 500 de polvo estelar.

-Captura 6 pokémon de tipo volador - recompensa: 800 de polvo estelar.

-Captura 8 pokémon de tipo volador - recompensa: 1200 de polvo estelar.

-Gana un caramelo caminando con tu compañero - recompensa: drifloon (con opción de shiny).

-Eclosiona un Huevo - recompensa: Swablu (con opción de shiny).

-Envía un obsequio a tu amigo - recompensa: Hoppip.

-Usa cuatro bayas para ayudarte a capturar un pokémon - recompensa: Pidgey, Pidove, Skarmory, Starly o Taillow.

Además, de estas misiones temáticas, también habrá una votación a través de misiones, en el que los usuarios mismos escogerán qué criaturas aparecerán de manera salvaje durante los dos días del GO Fest 2020, siempre y cuando lleguen a la meta de un millón por equipo.

Un millon de entrenadores del equipo Instinto: Chimecho.

Un millón de entrenadores del equipo Sabiduría: Alomomola.

Un millón de entrenadores del equipo Valor: Chansey (con opción a shiny).

De no llegar a la meta, Niantic liberará otra votación por medio de investigaciones en la segunda semana previo al GO Fest 2020 de Pokémon GO.