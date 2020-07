Muy triste. Tekken es uno de los videojuegos de pelea más famosos en nuestro país y su fama, así como la de sus personajes, se remonta a la clásica PlayStation 1. Muy pocos conocen lo tristes que pueden ser sus historias, como la del popular King, el recordado luchador con máscara de jaguar. ¿Conocías su trágico final? Aquí te lo contamos.

En primer lugar, debes saber que King es uno de los personajes más reconocidos de toda la saga Tekken y ha aparecido en cada uno de los videojuegos, desde que Namco la creó para apoyar a la PS1, hasta la era de la PS4.

Sin embargo, pocos saben que realmente han sido dos los personajes que se pusieron la máscara de Jaguar para encarnar a King, pues el primero tuvo que ser suplantado por una triste razón ¿Quieres saberla? Sigue leyendo.

La historia del primer Tekken para la PS1, nos cuenta que King fue un niño de la calle que solía dedicarse a las peleas callejeras. Un día, terminó tan mal herido que un cura lo tuvo que ayudar. Esto causó que King cambie su estilo de vida y se convierta él mismo en un sacerdote.

El sueño de King era ayudar a los niños huérfanos, tal como lo habían ayudado a él. Por ello, en la historia que aparece cuando completamos el primer Tekken en la PS1 con él, vemos cómo logra cumplir su sueño de fundar un orfanato.

Lamentablemente las cosas para King no fueron fáciles, y rápidamente tuvo que inscribirse en el torneo llamado The King of Iron Fist Tournament (TEKKEN), en búsqueda de dinero.

Pese a que quedó en tercer lugar y obtuvo una buena ganancia, su situación económica empeoró más adelante. King terminó cayendo en depresión y dedicándose al alcohol, tristemente.

Es ahí donde emerge la figura de Armor King, otro luchador con máscara de felino que King derrotó en el primer torneo. Este se convierte en su amigo y lo ayuda a motivarse para volver para el segundo torneo de Tekken. Esto se narra en el segundo videojuego de la saga: Tekken 2 para PS1.

La parte más trágica de su historia viene a continuación, con la aparición de Ogre, el dios azteca de la lucha que aparece como jefe en Tekken 3. Este ataca a King y le quita la vida. Incluso, en el ‘ending’ de King (King II) en este videojuego, podemos ver cómo Armor King reacciona de manera extraña al ver luchar al discípulo que ahora tomó la identidad de su amigo.

Tras esto, uno de los niños que King cuidó en su orfanato decide hacerse cargo del mismo y coge la máscara de jaguar para mantener viva la leyenda del luchador. Es este ‘segundo King’ el que sigue apareciendo en los videojuegos de Tekken hasta el día de hoy.

Armor King continuó apoyando al personaje de King, aunque ya no se tratara de su amigo sino de su discípulo; sin embargo, su aflicción por su viejo amigo queda en evidencia en el final de Tekken 3, donde muchos fans apuntan que muestra su desconsuelo por la muerte del primer King o por una enfermedad que ya mostraba en Tekken 2. Puedes ver imágenes de las principales escenas que narran la historia de King en nuestra galería.

Si recordaste las viejas épocas de Tekken en una PlayStation 1, PlayStation 2 o hasta una máquina de arcade, puedes adquirir el último videojuego de la saga en oferta en Steam, a través de este enlace, y también en Nuuvem en este otro. Los descuentos están disponibles hasta el 9 de julio.