Winning Eleven 3: ¿sabías que existe una ‘versión peruana’ que tenía un narrador con ocurrentes comentarios?

Winning Eleven 3 fue un videojuego de fútbol que marcó a una generación, sobre todo en el Perú; sin embargo, lo único malo de esta entrega de Konami fue que la selección nacional no estaba. No obstante, eso no detuvo nuestros compatriotas que crearan una versión ‘no oficial’ que muchos recuerdan con cariño.

Fútbol Peruano Turbo, como se llama esta ‘versión peruana’, es un mod de Winning Eleven 3 que era muy popular en aquel entonces, ya que además de tener a la ‘blanquirroja’ y otras selecciones sudamericanas, nos permitía utilizar a los equipos nacionales como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros.

No solo era un torneo entre equipos peruanos, sino que habían algunos clubes extranjeros como Boca Juniors, River Plate, Sao Paulo e incluso había teams europeos como AC Milan, Lazio, Juventus, etc. De esta forma podías armar tu ‘Copa Libertadores’ o ‘Mundial de Clubes’ no oficial.

Si tuviste la suerte de jugar el mod peruano de Winning Eleven 3, lo más probable es que hayas hecho campeonar a tu equipo favorito en alguna de estas competiciones. Lo cierto es que había algo más interesante.

Aunque no lo creas, los desarrolladores de este mod peruano se tomaron la molestia de grabar a un narrador, quien en ocasiones brindaba unos comentarios muy ocurrentes que amenizaban el encuentro y provocaban la risa de los jugadores que se enfrentaban.

Se desconoce el nombre de la persona que estaba detrás de los comentarios de Fútbol Peruano Turbo, pero pocos olvidarán sus memorables frases como “Parece una combi con el balón”, “distribuye el balón como en su casa”, “ese arquero está huev***”, entre otras muy graciosas.

Te dejamos un video que muestra cómo es la versión peruana de Winning Eleven 3 es recordada con cariño por miles de jóvenes y adultos que la disfrutaron en su infancia. Vale aclarar que es muy fácil de encontrarla, así que haciendo una búsqueda simple podrás revivir tus épocas doradas.