Toma nota. Pokémon GO está por recibir una avalancha de contenido que no solo se centrará en el GO Fest 2020. Niantic revela las fechas y horarios de todos los eventos en los que podrás participar durante todo el mes de julio.

Desde la web oficial de Pokémon GO, Niantic liberó el listado de eventos de julio; además, de confirmar el debut de Kyurem como próximo jefe de incursión nivel 5 en el famoso juego de realidad aumentada para dispositivos iPhone y Android.

PUEDES VER Pokémon GO: jugadores peruanos homenajearon a difunto fan de La Victoria

Los eventos de julio en Pokémon GO

Evento por el cuarto aniversario de Pokémon GO

Todo inicia con la primera semana de desafíos previos al GO Fest 2020. Este evento consta de una investigación especial de tres etapas estará activa desde el 3 hasta el 8 de julio. Durante esta semana los usuarios podrán capturar a Ducklett, Pikachu volador y Pidove shiny.

Fin de semana especial de incursiones con Ho-Oh

Ho-Oh vuelve a Pokémon GO para protagonizar un nuevo fin de semana de incursiones. Este legendario aparecerá en las raids de 5 estrellas desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de julio. Una buena oportunidad para capturarlo en su variante shiny si aún no lo tienes.

Kyurem llega a las incursiones de Pokémon GO

Kyurem hace su debut en Pokémon GO. El pokémon legendario de tipo dragón/hielo aparecerá en las incursiones del videojuego el martes 7 de julio a partir de las 4.00 p. m. hora Perú y protagonizará los siguientes eventos:

PUEDES VER El anciano que juega Pokémon GO ya tiene 64 teléfonos y lo hace para prevenir el Alzheimer

Horas Legendarias de Kyurem

Niantic señala que Kyurem también tendrá su hora legendaria en Pokémon GO todos los miércoles de julio. Aquí te dejamos cada una de las fechas para que no te lo pierdas.

Kyurem hora legendaria miércoles 9 de julio.

Kyurem hora legendaria miércoles 15 de julio.

Kyurem hora legendaria miércoles 22 de julio.

Kyurem hora legendaria miércoles 29 de julio.

La hora del Pokémon destacado

Asimismo, julio también tendrá el famoso evento semanal ‘Hora del Pokémon destacado’ que se desarrollará cada martes del mes con un protagonista distinto para cada fecha.

Tailow, con opción a shiny, será el pokémon destacado del martes 7 de julio y tendrás como bonus doble de caramelos por captura.

Zubat, con opción a shiny, será el pokémon destacado del martes 14 de julio y recibirás doble experiencia al evolucionar cualquier pokémon.

Oddish, con opción a shiny, será el pokémon destacado del martes 21 de julio y recibirás el doble de polvo estelar por captura.

Buizel será el pokémon destacado del martes 28 de julio y recibirás el doble de experiencia por captura.

PUEDES VER Pokémon GO: estos son los pokémon y nuevos shiny que registrarás previo y durante el GO Fest 2020

Anota cada una de las fechas, que julio será un mes muy intenso para todos los usuarios de Pokémon GO por los eventos continuos que habrá en el famoso juego de realidad aumentada; además, del debut de nuevas criaturas que vas a querer registrar.