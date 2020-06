The Last of Us Parte 2: Naughty Dog revela contenido eliminado sobre Joel que hubiera cambiado todo [VIDEO]

Los encargados de crear la historia de The Last of Us Parte 2 acaban de revelar un contenido eliminado de Joel que hubiera cambiado la historia del videojuego desarrollado por Naughty Dog que fue lanzado hace poco y que está disponible para los usuarios de una PlayStation 4.

Según detalla Meristation, un portal especializado en videojuegos, Neil Druckmann y Halley Gross brindaron una entrevista a The Washington Post, donde hablaron de una escena eliminaba que estaba dedicada a Joel. Advertimos que sus palabras pueden contener algún spoiler.

De acuerdo a la publicación, había un personaje que pudo cambiar todo y se llamaba Esther, quien sería la novia de Joel en el juego. Sin embargo, los creadores de The Last of Us Parte 2 decidieron eliminarla de la historia, pese a que su papel hubiera sido muy importante para la trama.

“Esther es un personaje al que íbamos a ir conociendo mediante elipsis o flashbacks. En una de esas escenas, Joel y Ellie la visitaban en una ciudad cercana a Jackson. Sin embargo, durante ese encuentro, la encontrarían infectada y tratando de curarse a sí misma después de una mordedura”, señala Gross.

“Joel pide a Ellie a que saliese a buscar agua, pero entonces escucharíamos un disparo al poco de que saliese de ese lugar donde encontraron a Esther. “No sabes si ella se mató a sí misma o si su novio disparó una bala en su cabeza, pero entiendes que esto iba a terminar sucediendo”, añade el guionista de The Last of Us Parte 2.

De acuerdo al guionista del videojuego de Naughty Dog, Esther hubiese sido fundamental para que Ellie supiese que Joel la mintió en todo lo referente a su inmunidad y el posible sacrificio en manos de los Luciérnagas. ¿Qué opinas? Te hubiera gustado que este personaje hubiera sido añadido a la historia.