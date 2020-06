Ve haciendo espacio en la memoria de tu PS4. Sony confirma los juegos gratis que llegarán en julio 2020, para todos los suscriptores al servicio de paga PlayStation Plus. Estos tres videojuegos son: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider 20 year celebration y Erica. Conoce cuándo podrás tenerlos en tu consola.

Este paquete de tres videojuegos gratis para PS4 fue revelado desde la web oficial de PlayStation, donde agradecen a los usuarios por apoyar PS Plus durante una década. Desde entonces, Sony continúa regalando títulos para la consola, entre exclusivos, remakes y juegos third party.

PUEDES VER The Last of Us Part II: fans decepcionados hacen petición para que se cambie la historia del videojuego

¿Desde cuándo podrás descargar los juegos gratis de julio en PS4?

Según el comunicado, NBA 2k20, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration y Erica se podrán descargar en PlayStation 4, como si fuesen juegos gratis, desde el 7 de julio hasta el 3 de agosto de 2020. Lo que quiere decir que aún tienes tiempo de conseguir los títulos de junio: Call of Duty: WWII y Star Wars Battlefront 2.

¿De qué va NBA 2K20?

Uno de los mejores juegos de la saga. NBA 2K20 es un simulador de básquet, en el que podrás jugar con los mejores equipos del baloncesto estadounidense, como Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Boston Celtics, Toronto Raptors, Miami Heats, entre otros.

PUEDES VER Sony dará cuantiosa recompensa a aquellos que hallen errores en su consola

¿De qué va Rise of the Tomb Raider 20 year celebration?

Vuelve a controlar a Lara Croft para descubrir un antiguo misterio: la ciudad perdida de Kitezh. Nada será fácil en esta aventura, pues deberás enfrentarte a la peligrosa organización Trinity e impedir que encuentre este lugar ubicado en Siberia.

¿De qué va Erica?

Erica es un videojuego de terror psicológico, en el que controlarás a la protagonista, quien tiene constantes pesadillas por el asesinato de su padre. Deberás seguir las horribles pistas que revivirán eventos traumáticos que marcaron a la protagonista de niña, para dar con la verdad de lo que sucedió.

¿Qué es PlayStation Plus y para qué sirve?

PlayStation Plus es un servicio de suscripción que fue implementado por Sony en 2010. Este era gratis en PS3, pero con el lanzamiento de PS4 se volvió de paga. Está disponible en todo el mundo y permite el juego online desde la consola; además, de que los suscriptores reciben ofertas extras para comprar títulos y mensualmente libera dos juegos para descargar sin costo alguno en la consola. Es posible que PS Plus también permanezca en PS5, aunque no se sabe si continuará siendo de paga.

PS4: los juegos gratis que trae PS Plus para tu PlayStation 4 en junio

Hay varias novedades respecto al PS Plus en PlayStation 4 (PS4) para este mes de junio que se aproxima. Las buenas noticias traen la entrega, de manera gratuita, de dos grandes títulos para la consola oficial de Sony: Call of Duty: WWII y Star Wars Battlefront 2. No obstante, también hay una mala: Spiderman no será incluido, al menos por ahora, dentro de esta categoría de juegos gratuitos.

Call of Duty ya se encuentra a disposición de los usuarios, y es que desde el 26 de mayo se liberó para ser descargado de manera gratuita y sin costos adicionales. En este juego bélico podrás revivir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pero desde la comodidad de tu hogar. Asimismo, el juego de Star Wars, que es uno de los juegos más completos y galardonados de la serie, estará activo para ser descargado en biblioteca hasta 6 de junio.