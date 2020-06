Los fans de Harry Potter están saltando de emoción, ya que en las redes sociales se acaba de filtrar un video que revela un próximo videojuego de esta franquicia que llegará muy pronto para la PS5 y la Xbox Series X. La empresa que estaría desarrollando esta entrega es Avalanche Software, famosa por su saga Disney Infinity.

De acuerdo a Alfa Beta Juega, el videojuego de Harry Potter será estrenado a finales del 2021 y promete llenar de alegría a los fans de esta saga mágica creada por J.K. Rowling. Una particularidad de esta entrega para PS5 es que el jugador podrá recorrer Hogwarts como si se tratara de un mundo abierto.

Es decir, el jugador podrá salir del Colegio de Magia y Hechicería y explorar los alrededores que, lo más probable, es que oculten trampas, así como retos que se deberán resolver. La publicación indica además que la escritora británica no ha estado muy involucrada en el desarrollo de la trama del juego.

Por el momento, se desconoce cuándo será presentado el primer tráiler oficial del nuevo videojuego de Harry Potter para la PS5 y Xbox Series X. Si no tienes estas consolas, no te preocupes, ya que lo más probable es que también sea compatible con PlayStation 4 o Xbox One.

Te dejamos el video que muestra el ‘gameplay’ filtrado de este sensacional videojuego de Harry Potter que los fans del joven mago podrán disfrutar muy pronto en la PS5, Xbox Series X, entre otras consolas. ¿Te gusta cómo luce? Mira las imágenes y deja un comentario.