De no creer. Pocos pensarían que el simple hecho de jugar con una PS4 podría significar un riesgo, pero lo cierto es que la gran cantidad de circuitos que supone pueden ocasionar lo que le pasó a una joven jugadora profesional, que recibió una descarga a través de su mando DualShock 4 ocasionado por un rayo y algo de mala suerte.

Se trata de Jaime “Karma” Bickford una presentadora y jugadora profesional de Rocket League, el popular juego que mezcla autos y fútbol disponible para PS4, Xbox One, Switch y PC.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio, durante un torneo de este mencionado juego. Karma se encontraba narrando uno de los partidos desde su domicilio, cuando de repente lanzó un grito que dejó alertados a todos.

Inmediatamente después, el mando DualShock 4 de PS4 se dejó oír claramente mientras caía al suelo. Pocos segundos después, Karma expresaba dolor con quejidos y lamentos de dolor.

Ella misma explico lo sucedido minutos más tarde. Todo había sido provocado por una tormenta eléctrica que pasó justo por encima de su casa, cuando un rayo cayó muy cerca a la misma provocando que la corriente viaje hasta el control de PS4 que ella sostenía para manejar la cámara en el juego.

El control de PlayStation quedó seriamente dañado por la parte donde se conecta el cargador y, como ya te imaginas, quedó completamente inutilizable; aun así, lo más importante fue la salud de la presentadora, quien felizmente solo sufrió quemaduras leves.

Aquí el video de lo sucedido:

“Hablando con el doctor. Mis manos están quemadas y el control de PS4 roto” señaló en su cuenta oficial de Twitter. Más tarde, agregó: “El control se derritió por el lado de la conexión USB donde fui impactada, pero estoy completamente bien”.

Así quedó el mando de PS4:

Aunque el caso de Karma no pasó a mayores, siempre es útil recordar que no debemos jugar en condiciones peligrosas, como un suministro de luz inestable o cortes recurrentes. Siempre desenchufa tus consolas y controles de la pared cuando no las utilices y evita jugar durante una tormenta eléctrica.