Pokémon GO: jugadores peruanos homenajearon a difunto fan de La Victoria

Una gran demostración de respeto. Jugadores peruanos de Pokémon GO tuvieron un noble y admirable gesto al organizar un homenaje póstumo en honor a Juan Carlos “Koki” Paitan, un conocido miembro de la comunidad del juego de Niantic en nuestro país.

Koki era miembro del Team La Victoria de Pokémon GO, además del Team Mystic Apolo. Su habilidad en el videojuego le permitió llegar hasta el nivel 40 y ser uno de los jugadores más queridos entre sus amigos, además de un confeso hincha de Alianza Lima.

Koki falleció por un accidente laboral y no pudo ser despedido por sus amigos debido a las restricciones por la pandemia; aun así, esto no evitó que estos le rindieran un homenaje dentro de Pokémon GO, juego que los hizo compartir tantos momentos juntos.

Fue así como se organizó un hermoso gesto, realizado el pasado 27 de junio a las 7.00 p. m., los amigos de Koki anunciaron que se colocaron cebos dentro de Pokémon GO, como homenaje, iniciando en el barrio de La Victoria y trasladándose a los demás distritos.

El gesto fue anunciado por la comunidad oficial de Pokémon GO Perú, desde donde invitaron a sus miembros a sumarse al gesto. “Invitamos a toda la comunidad a colocar cebos en tu poképarada más cercana, sin importar distrito, provincia o color”.

Koki dejó a su esposa y dos pequeñas niñas al partir, por lo que también se implementaron formas de brindarles ayuda. Para más información sobre esto último, puedes visitar este enlace.