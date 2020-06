Alguna vez te preguntaste —con la honestidad al frente— ¿por qué eres tan malo para Age of Empires 2? Supongamos que no tan malo, pero que sí te es necesario bajarle la dificultad al juego, jugar solo las campañas y alejarte lo más posible del modo multijugador online en Steam o donde lo juegues.

No es casualidad que estas preguntas resuenen en tu cabeza como si ya las hubieras escuchado. Age of Empires 2 es un juego complicado para dominar y son muchos, como quizá tú, los que viven divorciados de las mecánicas del juego que podrían convertirte en un maestro, un experto.

Pero todo esto puede tener una explicación práctica y que hasta podría hacerte sentir mejor. Si te resulta familiar ver cómo un ejército de jinetes y arqueros entra en tu pequeña ciudad de la edad feudal y destruye todo lo que has venido construyendo por casi una hora, creemos que tienes derecho a saber que estos casos no solo se explican por una simple falta de habilidad, sino por un tema más grave que acarrea el juego: la falta de información de Age of Empires 2.

¿Por qué nunca aprendiste a jugar bien Age of Empires 2?

En la mayoría de los casos, lo primero que hace un jugador de Age of Empires 2 es jugar el tutorial, ya sabes, la conocida campaña de William Wallace. He aquí el gran problema de este famoso título: su tutorial no sirve para casi nada en lo que respecta al multijugador.

Y ni hablar de las otras campañas que, aunque legendarias y llenas de historia, convierten la experiencia de juego más en un RPG y poco instruyen sobre el complejo sistema de micro administración que ofrece el juego y que es indispensable para empezar a competir.

Con esto no queremos decir que las campañas de Age of Empires 2 sean algo negativo, al contrario, son buena razón por la que el juego es tan aclamado; sin embargo, quedan escasas para mostrar esa otra cara que se asemeja más a los city builders y a los juegos de estrategia real más competitivos como StarCraft.

¿Cómo jugar bien en Age of Empires 2?

Los tutoriales de la versión clásica del juego, con las que muchos crecieron, no enseñan las estrategias más básicas como el ‘rush’ (atacar rápidamente) o el ‘boom’ (fortalecer la economía y mejorar las defensas). Si nunca escuchaste sobre estos conceptos o no logras entenderlo, pues ahora entiendes por qué no puedes ganar casi nunca.

Felizmente, con el lanzamiento de Age of Empires 2 Definitive Edition, Microsoft se dio cuenta de este problema y brindó una solución —valga la redundancia— definitiva. Esta remasterización del título ofrece un tutorial nuevo llamado “El arte de la Guerra” donde el propio Sun Tzu se encargará de enseñarnos todas las bases para brillar en el competitivo.

Pero la mejor noticia no es esa, sino que, desde este 25 de junio, puedes conseguir Age of Empires 2 Definitive Edition, con 35 civilizaciones, nuevas campañas, gráficos en 4K y mucho más contenido gratuito como mods y más, por tan solo 50 soles en Steam, gracias a las ofertas de temporada que acaban de abrirse este 25 de junio.

Esta es, para nosotros, la mejor manera de aprender por fin a jugar bien Age of Empires 2, ya que las estrategias ahí aprendidas te servirán para cualquier versión del juego. Si no puedes permitirte comprarlo, puedes optar por buscar tutoriales en YouTube sobre cómo hacer ‘boom’ y ‘rush’, pero tendrás que tener mucha suerte para encontrar algo tan didáctico como lo que ofrece el mismo juego ahora.

Cómo descargar Age of Empires 2 Definitive Edition

Si te animas, puedes comprar Age of Empires 2 Definitive Edition siguiendo este enlace. Solo necesitarás una cuenta de Steam gratuita que puedes crear aquí.