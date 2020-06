Usuarios de Pokémon GO se preparan para una nueva seguidilla de eventos que llegarán en julio. Niantic reveló cuáles serán los pokémon y nuevas criaturas shiny que aparecerán previo y durante el GO Fest 2020.

Desde la web oficial de Pokémon GO, Niantic revela el debut de Pidove shiny, Bellsprout variocolor, Pikachu volador brillante, Petilil y Ducklett, quienes aparecerán durante las tres primeras semanas de julio a través de desafíos previos al GO Fest 2020.

Ducklett, Pikachu volador y Pidove shiny aparecerán en Pokémon GO desde el 3 hasta el 8 de julio, fechas en que se desarrollará la primera semana previa al GO Fest 2020.

Bellsprout shiny y Petilil también hacen su debut en Pokémon GO y sucederá en la semana tres previa al GO Fest 2020. Los jugadores podrán capturarlos desde el 17 hasta el 22 de julio, tanto de manera salvaje, como en incursiones.

Conoce todo lo que trae la primera semana previa al GO Fest 2020 de Pokémon GO y la celebración del cuarto aniversario del juego de realidad aumentada, que trae un fin de semana de incursiones con Ho-Oh.

Semana 1

Desafío de habilidad y evento de celebración por el cuarto aniversario de Pokémon GO

El primer desafío semanal que enfrentarán los fans del videojuego de Niantic coincide con el cuarto aniversario del juego de realidad aumentada. Este se realizará desde el viernes 3 al miércoles 8 de julio y trae el siguiente contenido:

Completa las tres series de tareas en el desafío semanal del GO Fest: Investigación temporal de habilidad para lograr un encuentro con Ducklett, un encuentro con Pikachu volador, un trozo estrella, y más bonus.

Si un millón de jugadores de cada equipo en Pokémon GO logra completar la investigación especial aparecerán las siguientes criaturas en el GO Fest 2020:

Un millón de entrenadores del equipo Instinto: Chimecho.

Un millón de entrenadores del equipo Sabiduría: Alomomola.

Un millón de entrenadores del equipo Valor: Chansey (con opción a shiny).

Al completar el desafío semanal GO Fest: Investigación temporal de habilidad, accederás al un reto élite en el que recibirás tareas más complejas con premios aún más increíbles. No necesitas terminar las tareas de tu investigación para desbloquear los objetivos del Pokémon GO Fest.

Características del evento por el cuarto aniversario de Pokémon GO

Un nuevo pokémon tipo volador aparecerá en el juego de realidad aumentada. Se trata de Ducklett, quien se mostrará en estado salvaje, al eclosionar huevos y en las incursiones; además, se anuncia el debut de Pidove shiny en el videojuego.

Pikachu volador también aparecerá de manera salvaje y en incursiones de Pokémon GO. Y si tienes suerte podrás registrarlo en su variante shiny.

Niantic también pondrá a disposición de los entrenadores la Investigación de arranque de esta semana para los jugadores que no pudieron participar el año pasado. Asimismo, confirma que habrá un montón de polvo estelar, premios de experiencia y encuentros con criaturas increíbles.

Fin de semana especial de incursiones con Ho-Oh

Por último, Ho-Oh vuelve a las incursiones en un evento de fin de semana. Desde el viernes 3 hasta el lunes 6 de julio, los usuarios podrán enfrentar a este legendario en Pokémon GO, con opción de registrarlo en su variante shiny.