¿The Last of Us Parte II tendrá continuación? Naughty Dog despeja las dudas

The Last of Us Parte II no ha tenido el recibimiento esperado. Algunos fans la consideran una obra de arte, mientras que otros la critican duramente. Por ese motivo, muchos se preguntan si el videojuego creado por Naughty Dog tendría una secuela. Neil Druckmann acabó con los rumores y reveló si habría o no continuación.

En una entrevista con Indie Wire, el director de The Last of Us Parte II reveló que, por el momento, no hay ninguna idea para realizar una tercera parte del polémico videojuego. Detalló además que la entrega tendrá que estar condicionada por ciertos parámetros.

“Seré un poco cauteloso, como te puedes imaginar, pero creo que la prueba para saber si hacer o no una Parte 3 sería similar a la que hicimos con la Parte 2″, señala Druckmann.

“Con el primer juego no había ningún tipo de expectativas, era como si pudiésemos hacer cualquier cosa. Pero ahora, que hemos establecido ciertos personajes, tramas y procesos, sentíamos que para poder justificar una Parte 2 teníamos que hacer algo con lo que los fans no únicamente se sintieran cómodos, sino algo que encajase con el núcleo emocional que identificamos en el primer juego. Y, sin eso, no habría una razón para una Parte 3″, añadió.

El director de The Last of Us Parte II contó que ha sido muy difícil trabajar en la secuela, ya que buscan dar una nueva experiencia a los jugadores.

“Hay muchas cosas que ya habéis visto de la historia previamente, cómo se produce el brote… así que tendríamos que averiguar cómo crear una nueva experiencia que encajase con el impacto emocional de esas otras historias”, finalizó.