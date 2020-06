Asombroso. En las redes sociales se acaban de viralizar una serie de fotos que muestran cómo luciría la PS5 en color negro, lo que dejó sin palabras a miles de gamers que no están contentos con el blanco. Aunque las imágenes no son oficiales, podrían provocar que Sony se anime a sacar su nueva consola en su versión ‘oscura’. ¿Te gustaría tenerla? Te dejamos aquí las fotografías.

La mayoría de fans de PlayStation no están contentos con el color blanco de la PS5, ya que piensan que Sony rompió la tradición que venía desde años, esto debido a que sus PS2, PS3 y PS4 son de color negro. Aunque todavía no hay versión oficial de esta tonalidad, eso no impidió a los fans de darse una idea de cómo se vería.

Un talentoso diseñador llamado ‘psgamingvilla’ acaba de publicar en Instagram una imagen que muestra a una increíble PS5 oscura, lo que no pasó desapercibido para los miles de fanáticos de PlayStation que empezaron a compartir la foto hasta hacerla viral en las redes sociales. ¿Te gusta?

Al igual que ‘psgamingvilla', otros artistas que están descontentos con el color blanco de la PS5 han empezado a subir sus creaciones a las redes sociales y muchas de ellas son simplemente geniales. Por ejemplo, tenemos también una versión de Dragon Ball Super, Evangelion, Wolverine, entre otras.

Por el momento, Sony no ha revelado la fecha en que la PS5 llegará al mercado, tampoco ha dicho si el color blanco será el único, pero si se deja llevar por el descontento de los fans (que no son pocos), lo más probable es que termine sacando la versión oscura oficial.

Si deseas ver el trabajo de este artista que se tomó el tiempo de oscurecer la PS5, entonces no dudes en revisar nuestra galería de fotos. Solo desliza la imagen principal hacia la izquierda.

Así luce la PS5 de forma oficial

La PS5 mantiene un color blanco con acabados azules y negros tal cual su mando DualSense que fue revelado hace unos meses. Su diseño muestra una posición vertical y fue mostrada por Sony junto a novedosos accesorios.

La PS5 llegará en dos modelos confirmados por Sony: PlayStation 5 y PlayStation 5 Digital Edition. Aunque la marca no reveló más detalles de la diferencia entre estas dos, se presume que la segunda podría ser una versión que no admita videojuegos físicos y solo descargas por internet.

Los mejores memes que se burlan del aspecto de la PS5

El diseño oficial de la PS5 se hizo viral en redes sociales, luego de que Sony presentara oficialmente su consola durante su reciente evento dedicado a los videojuegos. Sin embargo, miles de fans se burlan de la apariencia de la consola con memes que se comparten en Facebook y Twitter.

La nueva PlayStation 5 llegará en dos presentaciones: una con lector de discos y otra que solo estará dedicada a videojuegos digitales, y aunque no se sabe cuánto costará cada una de ellas, su apariencia futurista ya es tendencia en redes sociales gracias a los hilarantes memes que ya son virales. Mira el siguiente video.